Rome et Inter à égalité à deux lors du match organisé ce dimanche Olimpico Di Roma. AS Roma Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Crotone loin de chez soi (3-1) et l’autre devant Sampdoria dans leur stade (1-0) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, Inter il a été battu 2-1 lors du dernier match contre lequel il a joué Sampdoria. Après le match, l’équipe romaine s’est classée troisième, tandis que Inter, pour sa part, est deuxième à la fin du duel.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a créé le brillant grâce à l’objectif de Lorenzo Pellegrini à la 17e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0.

Dans la seconde période est venu le but pour Inter, qui a mis les tables à travers un peu de Milan Skriniar à la 56e minute. Ensuite, les visiteurs ont de nouveau marqué grâce à un but de Achraf hakimi à 63 minutes qui a établi 2-1 pour Inter. Mais plus tard AS Roma a atteint l’égalité avec un objectif de Gianluca Mancini peu avant la fin, précisément en 86, clôturant ainsi le match avec un résultat de 2-2 dans la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs de remplacement. L’entraîneur de AS Roma a donné accès à Bruno Peres, Bryan Cristante et Borja Mayoral pour Leonardo Spinazzola, Jordan Veretout et Edin Dzeko, tandis que Inter a donné accès à Ashley jeune, Ivan Perisic, Roberto Gagliardini et Aleksandar Kolarov pour Matteo Darmian, Lautaro Martinez, Arturo vidal et Achraf hakimi.

L’arbitre a averti Chris Smalling, Gianluca Mancini et Gonzalo villar de la part de Rome déjà Romelu lukaku, Alessandro Bastoni et Ivan Perisic par l’équipe negriazul.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, Inter il se situait à la deuxième place du tableau avec 37 points, dans une position d’accès à la Ligue des champions. Pour sa part, AS Roma Avec ce point atteint, il a atteint la troisième place avec 34 points, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, après le match.

Le lendemain, l’équipe de Paulo Fonseca fera face à Lazio, tandis que Inter par Antonio Conte sera mesuré contre Juventus.