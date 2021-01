L’entraîneur du Real Madrid Pablo Laso. . / JuanJo Martín / Archives

Madrid, 12 janvier . .- L’entraîneur du Real Madrid, Pablo Laso, a déclaré avant d’affronter l’étoile rouge serbe mercredi, le premier d’une séquence de trois matchs en cinq jours, que la semaine “allait être exigeante à coup sûr. “, avec des visites au Bayern Munich et Obradoiro à suivre.

“La semaine va être exigeante à coup sûr, avec Red Star, Bayern Munich et Obradoiro, même si ce dernier match nous devons attendre les cas de COVID-19 qu’ils pourraient avoir. Dans notre calendrier, nous devons accepter que nous allons jouer tous les peu de temps contre de grands rivaux. J’espère que mes joueurs seront aussi en bonne santé que possible et prêts à donner la meilleure version “, a déclaré Laso.

L’entraîneur madrilène a qualifié le Red Star de “rival difficile” bien que son bilan en Euroligue soit l’inverse, avec 6 victoires et 12 défaites, contre 12 victoires pour l’équipe madrilène. Plus précisément, Laso a mis en garde contre la nouvelle impulsion donnée à l’équipe de Belgrade par leur nouvel entraîneur, Dejan Radonjic.

“Le changement d’entraîneur lui fait changer les choses, évidemment, mais c’est toujours une équipe très compétitive et nous devons être capables de donner notre meilleure version”, a déclaré Laso, ajoutant qu’ils devront jouer “un jeu sérieux défensivement et offensivement” et “être en attente des tireurs “du rival.