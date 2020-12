Le CJNG a profité de la faiblesse des autorités pour se soutenir sur la route du Pacifique mexicain (Photo: Cuartoscuro)

L’attaque a été annoncée le 1er août dans une vidéo de 60 secondes. Plus de vingt hommes armés de la Cartel de nouvelle génération de Jalisco et les armes longues à capuchon. Dans les mains de l’un d’eux, il y avait même un fusil Barret. Une voix annonce:

«Les gens de Tepalcatepec, je suis Mencho, je veux préciser que ma guerre est contre Abuelo, El Tilín, Moy Parra et avec les gens qui lèvent une arme contre mon peuple, je demande à tous les innocents de ne pas partir leurs maisons, nous ne voulons pas les affecter, vous savez bien que j’aime soutenir les gens, je veille toujours à leur bien-être ».

Le «grand-père», Juan José Farías Álvarez, qui est mentionné dans la vidéo, est un homme de Tepalcatepec, Michoacán, identifié par les autorités comme un lieutenant de la Cartel de nouvelle génération de Jalisco.

Selon un rapport de renseignement, Farías a autorisé le CJNG à s’infiltrer à Los Reyes, dans le Michoacán. Il a représenté les “jaliscos” et est devenu l’un des principaux opérateurs.

La rupture entre le CJNG et “Abuelo” est intervenue après la tentative de meurtre d’un baron de la drogue discret avec qui Farías était allié: Miguel Angel Gallegos Godoy, connu comme le “Seigneur de Zicuirán”. Ensuite, le «grand-père» a fermé Tepalcatepec et a fermé l’entrée d’Apatzingán, Buenavista, Periván et Uruapán pour ses anciens partenaires de Jalisco. Depuis, ils sont impliqués dans une guerre sans fin.

Les derniers événements violents au Michoacán, de novembre à la première semaine de décembre (Carte: Infobae México / Jovani Pérez Silva)

Le début des récents affrontements a eu lieu en novembre. Un après-midi du mois, un groupe de criminels de Cartels unis atteint la zone supérieure de Tepalcatepec. Les vidéos capturées par les mêmes tueur à gages montraient des images choquantes. Des véhicules blindés, des cadavres couchés, le cliquetis sans fin des armes longues et une explosion tonitruante qui annoncerait la mort de plusieurs personnes.

L’agression a duré plusieurs semaines. Plusieurs jours d’horreur pour les villageois. Il y a eu des morts et des blessés. Selon les médias locaux, la plupart sont du côté de Jalisco.

Le groupe “Grand-père”, United Cartels, appliquait son propre protocole de sécurité: personne ne pouvait entrer ou sortir.

Le 17 novembre, les accès au Communauté Pinolapa, dans la municipalité de Tepalcatepec, ont été fermées par la destruction de fossés et de nouvelles attaques ont eu lieu.

La toute nouvelle garde nationale n’est pas apparue, jusqu’au 3 décembre, date à laquelle des affrontements ont été enregistrés entre les forces armées et le cartel à quatre lettres, municipalités de Cotija, Tocumbo, Tingüindín et Los Reyes.

(Photo: Cuartoscuro)

Falko Ernst, analyste principal de Crisis Group, déclare la violence au Michoacán est liée au scénario politico-électoral 2021. “Le crime organisé et l’État ne peuvent être séparés. En tant qu’acteur criminel, pour survivre, vous dépendez de l’accès à l’État, de ses institutions, de ses ressources et de l’impunité », souligne le spécialiste.

Ernst, un connaisseur du crime organisé Terre chaude, fait valoir que les autorités sont désormais confrontées au défi de protéger les élections et les candidats, afin d’éviter la relation narco-gouvernement.

La collusion entre les autorités et les trafiquants de drogue pourrait faire des élections de 2021 les plus meurtrières (Photo: Cuartoscuro)

La violence au Michoacán n’est pas nouvelleEn fait, c’était l’un des premiers endroits à exporter de la marijuana grâce à ses terres fertiles. Cependant, en 2006, la situation est devenue incontrôlable et le gouverneur de l’État a lancé un appel à l’aide au président mexicain de l’époque, Felipe Calderón (2006-2012) face à des violence imposée par Los Zetas, La Familia Michoacana et Los Caballeros Templarios. La réponse du président a été de déployer l’armée et depuis lors, ils ne sont pas retournés à la caserne.

Le Michoacán est une région stratégique car c’est un lieu de passage pour la drogue et le contrôle du port de Lázaro Cárdenas dans le Pacifique, point d’entrée des chimistes pour les drogues synthétiques qui ont fait de CJNG un millionnaire.

Jusqu’à présent, les seuls intéressés à arrêter le puissant CJNG dans sa tentative de contrôler le Michoacán ont été les auto défense qui, selon les expertsIls évoluent sur une ligne très fine entre ceux qui défendent légitimement leur peuple et ceux qui sont liés à d’autres cartels.

CJNG, la bataille du Michoacán

Un véhicule blindé saisi à des membres du cartel Jalisco Nueva Generación (Photo: Facebook / Police communautaire de Tepalcatepec)

La conquête du Michoacán a pris beaucoup plus de temps que celle initialement envisagée par les commandants du cartel Jalisco Nueva Generación. Les mafias locales ont des avantages indéniables. Tout d’abord, ils connaissent bien le terrain. Toutes les villes, colonies, cachettes, vous les connaissez comme votre poche.

Deuxièmement, de nombreux politiciens et policiers ont une relation historique avec les mafias du Michoacan. Non seulement ils facturent des pots-de-vin, mais plusieurs sont eux-mêmes membres à part entière des cartels.

Enfin, extirper les groupes criminels locaux, dans de nombreux cas, entraîne l’anéantissement de membres de la famille et de quartiers entiers.

