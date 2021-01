15 minutes. Plusieurs dirigeants internationaux ont exprimé mercredi leur condamnation de l’attaque contre le Capitole des États-Unis, soulignant leur attachement à la «démocratie» et à une transition «pacifique» des pouvoirs entre administrations.

Canada

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a réagi par l’intermédiaire de son compte Twitter et a déclaré que «la démocratie aux États-Unis doit être préservée, et elle le sera».

«Les Canadiens sont profondément préoccupés et attristés par l’attaque contre la démocratie aux États-Unis, notre plus proche allié et voisin. La violence ne réussira jamais à passer outre la volonté du peuple“, il a souligné.

Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié ce qui s’est passé de “honteux”. “Scènes honteuses au Congrès des États-Unis”Il a déclaré dans un message publié sur son compte Twitter. Il y faisait remarquer que le pays nord-américain «défend la démocratie dans le monde» et «il est maintenant vital qu’il y ait un transfert de pouvoir pacifique et ordonné».

Allemagne

De son côté, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a estimé que le président américain, Donald Trump, et ses partisans “doit enfin accepter la décision des électeurs Américains et arrêtez de piétiner la démocratie. “

France

Depuis la France, le ministre des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, a également exprimé sa condamnation de l’assaut contre le Capitole. Il considère que les «actes de violence» contre les institutions américaines “Ils constituent une attaque sérieuse contre la démocratie”. “La volonté et le vote des Américains doivent être respectés”, a-t-il ajouté dans un message posté sur le réseau social précité.

Italie

Pendant ce temps, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a assuré de suivre l’évolution de la situation «avec une grande inquiétude». “La violence est incompatible avec l’exercice des droits et libertés démocratiques”il ajouta. De plus, il a montré sa «confiance» dans «la force et la robustesse» des institutions américaines.

Norvège

Le Premier ministre norvégien Erna Solberg a qualifié les images de Washington d ‘«incroyables». Il a affirmé que l’attaque contre le Capitole est une «attaque inacceptable contre la démocratie». “Il incombe au président Trump d’arrêter cela”ajoutée.

Écosse

Le ministre en chef de l’Écosse, Nicola Sturgeon, a également déclaré que ce qui s’est passé dans le bâtiment, qui abrite les deux chambres du Congrès américain, est “absolument horrible”. Il a exprimé sa «solidarité» avec les Américains «qui sont du côté de la démocratie et du transfert pacifique et constitutionnel du pouvoir». “Honte à ceux qui ont incité à cette attaque contre la démocratie”, il a souligné.

Rejet latino-américain

Chili

Le président chilien Sebastián Piñera a déclaré que Le Chili “rejette les actions visant à modifier le processus démocratique” aux Etats-Unis. En même temps, il a condamné la «violence» et «l’ingérence indue dans les institutions constitutionnelles». Ainsi, il a ajouté qu’il “fait confiance à la force de la démocratie américaine pour garantir l’Etat de droit et l’Etat de droit”.

La Colombie

De même, le président colombien, Iván Duque, a exprimé sur Twitter son rejet de l’assaut contre le Capitole. A noté que La Colombie a “pleine confiance” dans la “solidité” des institutions du pays nord-américain, “ainsi que les valeurs de respect de la démocratie et de l’Etat de droit partagées par nos pays depuis le début de notre vie républicaine”.

“Nous rejetons les actes de violence présentés aujourd’hui lors de l’acte de recomptage du vote du collège électoral au Congrès américain”, a-t-il ajouté. Il a également exprimé sa «solidarité et son soutien» aux membres du Congrès et aux institutions de la nation nord-américaine.

Venezuela

Au Venezuela, le régime de Nicolás Maduro a publié une déclaration dans laquelle il a exprimé sa «préoccupation» sur ce qui s’est passé. “Avec cet épisode malheureux, Les États-Unis souffrent de la même chose qu’ils ont engendrée dans d’autres pays avec leurs politiques d’agression“, argument.

De son côté, Juan Guaidó, reconnu comme le président en charge du Venezuela par le gouvernement américain, a déclaré que l’attaque du Capitole est une vengeance sur la démocratie. De même, il a également rejeté la déclaration publiée par le régime vénézuélien via Twitter.

Argentine

De l’Argentine, le président, Alberto Fernández, a également exprimé sa répudiation de l’assaut du Capitole. Dans ce contexte, il a transféré la confiance du pays latino-américain dans une «transition pacifique» du pouvoir présidentiel qui «respecte la volonté populaire». De même, il a exprimé le “soutien le plus ferme” de l’Argentine au président élu Joe Biden.

Brésil

Le président de la Chambre des députés brésilienne, Rodrigo Maia, a qualifié l’attaque d ‘”invasion” et a souligné qu’elle représentait une “acte de désespoir de la part d’une chaîne antidémocratique qui a perdu les élections”. “Il devient de plus en plus clair que le seul moyen est la démocratie, avec le dialogue et le respect de la Constitution”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Equateur

En outre, le président de l’Équateur, Lenín Moreno, a rejeté les «actes de violence» commis à Washington. Il a estimé que “l’état de droit traditionnel des États-Unis, l’institutionnalité et les garanties d’une procédure régulière doivent être respectés”. “Dans une démocratie, la reconnaissance de la volonté des citoyens est impérative”, a-t-il poursuivi.

Costa Rica

Entre-temps, le Costa Rica a indiqué qu’il “suivait de près” les événements à Washington. Dans une série de messages publiés sur le compte du réseau social susmentionné du ministère des Affaires étrangères, l’exécutif costaricain a transféré qu ‘«il fait confiance à la solidité historique de l’institutionnalité démocratique des États-Unis, ainsi qu’au profond sentiment de respect de l’État. de la loi “.

“Le Costa Rica réitère sa condamnation de tout acte de violence qui interfère avec le développement sain du système démocratique”, a-t-il ajouté.

Organisations internationales

En outre, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a “fermement” condamné les “actes de violence” enregistrés au Capitole. En parallèle, il a exhorté l’Etat à “restaurer la sécurité et le fonctionnement parlementaire”. Demandez également “enquêter rigoureusement sur les événements et les individus qui ont incité à la violence et les attaques contre les institutions démocratiques, punissant les responsables et garantissant qu’elles ne se reproduiront pas ».

“La CIDH demande aux personnes impliquées d’éviter de recourir à la violence et d’utiliser les canaux institutionnels pour leurs revendications”, a-t-il poursuivi.

De son côté, l’Organisation des États américains (OEA) a «condamné» et «répudié» «l’attaque contre les institutions». “L’exercice de la force et du vandalisme contre les institutions constitue une atteinte grave au fonctionnement démocratique“, a indiqué dans un communiqué.

Ainsi, l’OEA a exhorté «à restaurer la rationalité nécessaire et à clore le processus électoral conformément à la Constitution et aux procédures institutionnelles correspondantes». “La démocratie a son pilier fondamental dans l’indépendance des pouvoirs de l’Etat, qui doit agir sans aucune pression”, a-t-il conclu.