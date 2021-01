Le Capitole américain est vu à travers une grille de sécurité alors que les membres de la Chambre démocrate préparent un article de destitution contre le président américain Donald Trump (.)

Les institutions étatiques, telles que la loi et les lois soutenues par le temps, ont une signification claire et stable tant que nous sommes disposés à les respecter et à nous comporter en conséquence. Le philosophe Immanuel Kant Il a souligné que des institutions telles que la loi ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour amener les gens à adopter un comportement moral. Ou, pour reprendre les mots du leader des droits civiques Martin Luther King jr., “la moralité n’est pas légiférée». Les lois peuvent obliger les gens à agir ou non d’une certaine manière, mais les pensées ou attitudes morales peuvent ne pas changer immédiatement. Cependant, Kant Il a souligné l’interdépendance entre les institutions gouvernementales et le caractère individuel, soulignant que l’influence des lois sur le comportement des gens devrait être graduelle et établie par l’éducation et l’accoutumance.

Oui en effet, dans États Unis la mise en œuvre des lois dans toutes leurs dimensions a conduit à des habitudes de comportement et a généré des attentes normatives. Cependant, à l’époque Trump, il y a eu un effondrement de cette intégration institutionnelle-normative. Dans un livre récent, les avocats constitutionnels Jack Goldsmith et Bob Bauer ils faisaient la distinction entre les lois formelles et les normes qui ne sont pas promulguées en tant que loi. Par exemple, les présidents des États-Unis – principalement après Richard Nixon– savaient que montrer leurs déclarations de revenus au public est la bonne chose à faire, étant donné la nécessité et l’importance de la transparence au sein du gouvernement, même si la loi ne les oblige pas à le faire.

De même, aussi ennuyeux ou inquiétant que cela puisse être pour un président d’être soumis à une enquête ( Bill Clinton Dans les cas Eau vive et Lewinsky), la réponse n’est pas de renvoyer les enquêteurs. Le président a le droit de renvoyer le directeur du FBI, un procureur ou un inspecteur, mais les présidents se sont abstenus de le faire pour des raisons sociales et éthiques. Ce n’est pas le cas avec Donald Trump. Il n’a pas hésité à renvoyer le directeur du FBI, James Comey, parce qu’il enquêtait sur la participation de la Russie aux élections de 2016. Il a limogé les inspecteurs généraux de cinq départements du cabinet parce qu’ils recommandaient des enquêtes que le président n’aimait pas. Il a également destitué le procureur de la District fédéral du sud de New York pour enquêter sur des affaires qui auraient pu l’impliquer ou des membres de son entourage dans un comportement illégal. Il a également tourmenté et finalement forcé son propre procureur général à renvoyer, Jeff Sessions, pour s’être récusé dans l’enquête sur l’ingérence russe. Séances il avait agi correctement selon les règles régissant les conflits d’intérêts. Atout, inconscient de ces normes, il s’attendait à une loyauté totale et même à une aide à dissimuler les faits qui le compromettaient.

La division des pouvoirs existe pour créer des équilibres et des équilibres aux excès de pouvoir, que l’abus provienne du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire. Mais la division des pouvoirs est également étroitement liée à la peur des masses, communément appelée «tyrannie de la majorité», Un thème que l’un des pères fondateurs américains, James Madison, considéré comme essentiel pour prévenir les abus contre les minorités politiques. Invoquer le penseur Alexis De Tocqueville, nous dirions également que le “tyrannie de la majorité»Se réfère à l’acte de donner la priorité aux nombres au-dessus de la raison, au-dessus de la tolérance, de l’engagement, de la bonne gouvernance et au-dessus des institutions intermédiaires comme le droit. Pour Atout, être élu a joué un rôle désastreux dans la détermination de l’absence de maîtrise de soi normative Administration. Le président se voyait comme la personnification de la volonté de la majorité contre ceux définis comme «les autres», quelque chose de similaire à ce qui se passe dans les populismes autoritaires de style Perón et Chávez.

L’étincelle que ce populisme a déclenchée a également enflammé les membres républicains du Congrès, les gouverneurs et d’autres fonctionnaires.

Même après avoir été exposé à Atout dans un enregistrement demandant le Secrétaire d’État de Géorgie qu’il a changé les chiffres du décompte électoral pour favoriser le président et ensuite aussi qu’il avait mobilisé une foule qui comprenait un groupe de voyous pour prendre d’assaut le siège de la Congrès, de nombreux législateurs républicains, en particulier dans le Chambre des représentants, a voté contre le résultat des élections nationales qui ont élu Joe Biden en tant que président de la États Unis. Ces objections n’étaient pas fondées sur un scepticisme sincère quant à savoir si l’élection était juste et équitable. Ils savaient parfaitement que c’était le cas. Mais leur peur découlait de la conviction que la popularité de Atout parmi les masses républicaines, cela pourrait affecter négativement sa propre réélection. Ainsi, ils ont choisi leur propre intérêt électoral plutôt qu’un bon gouvernement et la loi.

Les partis politiques américains ressemblent de plus en plus à leurs homologues des régimes parlementaires où la discipline de parti définit largement le vote du législateur. En conséquence, le parlementaire perd son indépendance et son autonomie de décision. Une telle dépendance du législateur à l’égard de la discipline de parti peut facilement conduire à une déconnexion des politiciens avec l’électorat.. Dans ce cas, la direction du parti – dont le chef a été Atout est récemment devenu la principale référence.

Atout en même temps, il a été vendu et a également été perçu comme la personnification du peuple contre l’establishment, un concept qui voit la politique comme la relation entre des groupes hostiles ou antagonistes (ami-ennemi). Cette notion de politique a été défendue par le conservateur allemand devenu théoricien nazi Carl Schmitt. Même au pouvoir, le discours de Atout c’était oppositionnel, enraciné dans une politique de griefs surchauffés et souvent déplacés. Trump et ses alliés ont attaqué le système institutionnel et juridique, y compris le Congrès, la justice et les agences publiques. Ce qu’ils ont appelé “l’État profond”. Attaques contre “état profondIl ne s’agissait pas de simples attaques contre la bureaucratie, de réglementations lourdes ou de bureaucrates médiocres. C’était aussi une attaque contre la communauté scientifique pendant la pandémie, les décisions judiciaires, l’état de droit et le gouvernement civil accrédité.

En d’autres termes, Trump a brisé le consensus normatif qui a construit l’intégration entre la classe politique, les institutions et la société civile. Si cette rupture se poursuit, elle aboutirait à la déconstruction même des pratiques démocratiques et légalistes auxquelles les Américains sont depuis longtemps habitués. En conséquence, la confiance entre la société civile et l’État a été rompue. Le chaos que nous avons vu dans le Capitole Cela pourrait bien être un avertissement sur la possibilité d’un désordre social plus large. Au moment où j’écris ces lignes, la possibilité de destitution de Atout ou vous déclarez inapte au poste en 25e amendement constitutionnel. On ne sait pas quel sera le résultat final.

Le plus important maintenant est de trouver un mécanisme qui puisse garantir que Atout ne sont plus éligibles aux fonctions publiques. Il est nécessaire d’assurer un avenir où l’harmonie institutionnelle, sociale et culturelle kantienne pourra être reconstruite. Le fantôme de la majorité Trumpiste dans le parti affecte les députés républicains qui craignent de contrarier les partisans de Atout. Le mieux qu’ils puissent faire est de renforcer les relations avec leurs circonscriptions et d’établir un leadership indépendant.. Même si cela conduit au clientélisme, comme cela a souvent été le cas, c’est toujours un meilleur scénario que le populisme autoritaire sans intermédiaire qui a caractérisé l’ère Trump.. Empêcher Trump de se présenter aux élections réduira l’intensité de son mouvement, atténuera le fossé entre ses partisans et ses détracteurs et enverra un message au public que les dirigeants illibéraux, autoritaires et respectueux des lois ne seront jamais, jamais tolérés..

