Une lettre de Javier Sicilia, publiée en avril 2011 et intitulée “Nous sommes à la hauteur de la mère”, ne reflétait pas seulement les sentiments d’un poète dont le fils a été assassiné, mais c’était aussi un appel à la justice de toutes ces familles victimes de la violence du trafic de drogue et de la soi-disant «guerre» que l’ancien président Felipe Calderón a menée pour la combattre.

Dans le texte, Sicilia explique que la mort d’un enfant est toujours contre nature et donc sans nom: alors “on n’est pas orphelin ou veuf, on n’est simplement et douloureusement rien”. Le leader du Mouvement pour la paix avec justice et dignité souligne que «Au milieu de cette corruption qui montre l’échec de l’Etat, chaque citoyen de ce pays a été réduit à ce que le philosophe Giorgo Agamben appelait, avec le mot grec, zoe: la vie non protégée, la vie d’un animal, d’un être qu’il peut être violé, kidnappé, maltraité et tué en toute impunité ».

Le militant mexicain, à l’époque, a critiqué la classe politique pour “n’avoir que l’imagination pour la violence et avoir un profond mépris pour l’éducation, la culture et les opportunités d’emploi”. Pour la Sicile, L’absence de plan gouvernemental signifiait que les jeunes n’avaient pas la possibilité de s’éduquer, de trouver un emploi et plus tard d’être jetés à la périphérie, en tant que recrues possibles pour le crime organisé et la violence.

9 ans se sont écoulés depuis que Sicilia a fait cette lettre ouverte et des actes de violence contre les populations d’enfants et de jeunes continuent de se produire.

Le 27 octobre, à Mexico, la disparition d’Alan Yair et Héctor Efraín, deux adolescents de 12 et 14 ans, respectivement, a été signalée. Quelques jours plus tard, plus précisément dans la nuit du 1er novembre, la police de la capitale a retrouvé sa dépouille lorsqu’un homme les transportait dans une brouette à travers le centre historique. Les deux bébés avaient été démembrés.

Le jeudi 12 novembre, la famille et les amis ont licencié Alessandro, mineur de moins de 14 ans, aspirant footballeur professionnel, kidnappé et assassiné dans le quartier de Guerrero. Les autorités ont arrêté un autre mineur quelques jours avant de transporter sa dépouille dans une valise dans les rues du centre-ville.

Les enquêtes officielles n’ont pas donné trop de détails, Mais les fuites journalistiques indiquent un panorama familier de la sphère publique: il y a implication du crime organisé.

Le mardi 3 novembre, la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a regretté les événements. «C’est un cas extrêmement regrettable. Ils ont été détenus et d’autres arrestations sont en cours de traitement en ce moment (…) Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de cas comme celui-ci “, a déclaré le président de la capitale, ajoutant que l’affaire” semble avoir à voir avec un problème de trafic de drogue “.

Ulises Lara, porte-parole du bureau du procureur, a simplement confirmé que les restes retrouvés appartenaient aux enfants, mais il n’a pas dit si les homicides étaient ou non liés à la vente de drogue.

Miguel Angel Mancera, prédécesseur de Claudia Sheinbaum, a nié la présence de cartels du crime organisé dans la capitale mexicaine et, en 2018, a signalé que “le seul point où la Fédération est impliquée dans un système de renseignement en relation avec le trafic de drogue est le bureau du maire de Tláhuac”.

Quelque temps plus tard, l’administration Claudia Sheinbaum est arrivée et elle a reconnu la présence de la criminalité dans la ville, mais le changement de discours n’a pas généré une réponse favorable aux taux de violence.

ÉLEVEZ LA VOIX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le recrutement forcé et la disparition d’enfants et d’adolescents par le crime organisé est une réalité au Mexique. Actuellement, il y a un chiffre de 30000 mineurs qui ont été cooptés par des groupes criminels, selon le rapport annuel 2019 du Réseau pour les droits de l’enfant au Mexique (Redim).

Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI), plus de 21000 nourrissons ont été victimes d’homicide intentionnel de 2000 à 2019, soit 3,6 enfants et adolescents par jour.

En 2019, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), ont signalé que les crimes auxquels les mineurs participent le plus sont: le trafic de drogue, les enlèvements, l’extorsion, la piraterie et la traite des êtres humains.

La Organisation sociale ReinsertaDans le cas de Yair et Héctor, ils ont désapprouvé l’absence d’actions de la part des gouvernements fédéral, des États et municipaux dans leurs tâches fondamentales. De même, ils ont souligné que, “en raison de la marginalisation, de la pauvreté, du manque d’éducation et de la violence familiale systématique, le crime organisé a gagné de la place parmi les jeunes”.

Reinserta a appelé les gouvernements à tous les niveaux à reconnaître «la vulnérabilité à laquelle la population mineure de notre pays est confrontée». Et ils ont souligné que des mesures concrètes et mesurables visant à une véritable prévention et réinsertion de cette population sont nécessaires d’urgence.

Saskia Niño de Rivera, co-fondatrice de Reinserta, a déclaré dans une interview qu’il n’y a pas de formule exacte pour savoir ce qui pousse les enfants au crime organisé. Mais grâce à des méthodes de réintégration, il a découvert qu’elles sont mineures «Qui ont normalisé la violence dès le plus jeune âge, qui viennent de contextes marginalisés et pas forcément en situation de pauvreté, mais en matière d’affection, d’absence maternelle et paternelle chez eux».

L’implication de mineurs dans des comportements criminels est directement liée à la violation de leurs droits humains, à leur développement dans des environnements complexes au sein de communautés violentes ou criminogènes, ainsi que le manque d’opportunités et la marginalisation sociale.

Le psychologue, spécialisé en réinsertion sociale, s’est entretenu avec Infobae México sur les obstacles auxquels les mineurs et adolescents sont confrontés pour accéder à la justice. Pour Niño de Rivera, les principaux sont: la vision tutélaire et la croyance de l’appropriation autour des nourrissons; l’absence de mécanismes de plainte efficaces; manque d’espaces adéquats et de personnel qualifié; manque de protection pendant les processus judiciaires; et l’impunité au sein du système d’administration et d’administration de la justice.

LE CENTRE SWARM

Lorsque Yair et Héctor ont disparu le 27 octobre, leurs proches ont fait ce que font habituellement tous les parents qui traversent la même situation: chercher des indices avec les outils dont ils disposent. À ce moment-là, ils ont appelé le portable d’Héctor, mais le résultat a été vain, un homme a répondu, a raccroché en quelques secondes et a déconnecté le portable.

Les nourrissons assassinés étaient d’origine Mazahua et ont disparu dans le centre de la capitale. Selon les rapports de l’accusation, la dernière fois qu’ils ont été vus, c’était à Eje Central, une route qui relie le nord au sud de la métropole. Des reportages journalistiques suggèrent qu’ils vendaient des bonbons dans la région, où ils vivaient également. Il a été révélé dans les médias locaux que son dernier arrêt était en fait entre les rues de Donceles et Allende, près de la Plaza de la Constitución, populairement connue sous le nom de Zócalo.

Les derniers allées et venues des enfants auraient pu se trouver entre les rues de Donceles et Allende, près de la Plaza de la Constitución, populairement connue sous le nom de Zócalo REUTERS / Henry Romero

Malgré les informations qui ont circulé ces derniers jours, il n’a pas été précisé qui les a prises et pourquoi. Le journaliste Héctor de Mauleón a publié que les enfants avaient été emmenés par un homme à moto. Le chroniqueur d’El Universal indique que Yair et Héctor travaillaient pour un membre de l’Union, qui a décidé de changer de camp et a été assassiné le 26 octobre, la veille de la disparition.

De même, la disparition des enfants est liée à plusieurs meurtres et disputes dans la capitale entre deux groupes antagonistes, l’Unión Tepito et la Fuerza Anti Unión.

Le vide de l’information a poussé la presse mexicaine à offrir divers détails sur le sort présumé des jeunes. D’autres versions indiquent que Yair et Héctor ont été détenus dans un quartier marqué par le numéro 86 de la rue Cuba, dans le centre historique. Dans cet endroit, ils auraient été assassinés et le sujet qui les transportait dans une brouette, on ne sait toujours pas ce qu’il comptait en faire.

