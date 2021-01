15 minutes. Quatre personnes sont mortes mercredi et au moins 14 policiers ont été blessés lors de l’assaut contre le Capitole américain, ont annoncé les autorités locales en fin de journée, faisant également état d’au moins 52 arrestations.

Les autorités de Washington avaient initialement signalé la mort d’une femme, décédée des suites d’un coup de feu de la police du Capitole, mais ont ensuite mis à jour ce chiffre.

Trois autres personnes, qui n’ont pas été identifiées, sont décédées des suites d ‘”urgences médicales” subies dans les installations du Capitole, a déclaré le chef de la police métropolitaine de Washington, Robert Contee, lors d’une conférence de presse nocturne.

Contee n’a pas donné de détails sur ces décès, ajoutant que 14 policiers ont été blessés lors des incidents survenus à Capitol Hill, dont deux «gravement».

Les autorités ont détenu au moins 52 personnes à la fois au Capitole et dans d’autres coins de la capitale américaine, dont une trentaine ont été arrêtées pour violation du couvre-feu imposé par le bureau du maire de Washington à 18h00 (23h00 GMT ).

Ils prolongent l’état d’urgence

La maire de Washington, Muriel Bowser, a prolongé de quinze jours l’état d’urgence publique dans la capitale, jusqu’après l’investiture du président élu Joe Biden, prévue le 20 janvier.

Contee a également assuré que les autorités avaient trouvé et désactivé deux bombes artisanales à proximité du siège des comités nationaux (secrétariats) des partis démocrate et républicain (DNC et RNC, respectivement).

Ils ont également trouvé un véhicule sur le terrain du Capitole où il y avait un fusil et jusqu’à 10 cocktails Molotov, a rapporté CNN.

L’assaut contre le Congrès a eu lieu lorsque les deux chambres ont tenu une session pour corroborer la victoire électorale de Biden aux élections de novembre dernier.

Le président sortant Donald Trump avait exhorté ses alliés à s’immiscer dans ce processus et son vice-président, Mike Pence, à s’arroger un pouvoir non conféré par la Constitution, et a incité ses partisans à continuer de se battre lors d’un rassemblement matinal à Washington. .

Les partisans du président se sont ensuite rendus au Capitole et ont fait irruption dans le bâtiment, jusqu’à ce que les autorités aient réussi à les expulser plus de trois heures plus tard, au cours desquelles ils ont vandalisé les lieux.