Producteurs de Cordoue réunis aujourd’hui dans la propriété de la Société rurale de Bell Ville

Respecter la distanciation sociale et l’utilisation des jugulaires, L’Assemblée des producteurs s’est tenue ce matin sur la propriété de la Société rurale de Bell Ville, dans la province de Cordoue, qui a été convoquée par les secteurs auto-organisés. La réunion a eu la participation du vice-président des confédérations rurales argentines (CRA), Gabriel De Raedemaeker, le président de la Fédération agraire de Cordoue, Agustin Pizzichini, le directeur de Sociedad Rural Argentina, Alexandre Ferrero et le chef de la Confédération des associations rurales de la troisième zone (CARTEZ), Javier Rotondo.

Pendant la réunion, Les producteurs ont décidé de soutenir l’arrêt de la commercialisation des céréales pendant 72 heures, qui débutera lundi prochain, organisé par la Sociedad Rural Argentina, les Confederaciones Rurales Argentinas et la Federación Agraria Argentina. «Nous avons accepté de mettre un terme à la commercialisation des céréales, en répudiation de la résolution du gouvernement national de fermer les exportations de maïs. Cependant, nous appelons à poursuivre les instances de dialogue, pour éviter une nouvelle confrontation avec le secteur agricole », a déclaré le vice-président du CRA.

De plus, la réunion a été suivie par le maire de Bell Ville, Carlos Briner, qui a conduit l’adhésion à la revendication du champ d’un nombre important de représentants de l’espace politique qui intègre, et d’autre part, les organisateurs de l’Assemblée ont souligné la participation de la Chambre industrielle de la région, qui a mis en garde contre l’étouffement fiscal subi par de nombreux secteurs de l’économie et l’incertitude engendrée par les politiques officielles.

Souviens-toi que Les assemblées de producteurs se poursuivront demain à 18 heures dans le quartier de Buenos Aires à Pergamino, à l’intersection des routes 32 et 188, auxquelles adhèrent les sociétés rurales de la région, comme celles du nord de la province de Buenos Aires, qui, dans un communiqué, a déclaré: «Une année de traction s’est écoulée à Pergamino et le gouvernement a fermé les voies du dialogue. Notre patience a manqué et nous avons pris la route ».

Aussi demain à 19h, de la Société rurale de Jesús María a annoncé son adhésion à l’Assemblée multisectorielle dans le quartier de La Florida (devant le pont piétonnier sur la route 9).

Plus de rejets

Alors que les secteurs de la Mesa de Enlace ont annoncé la cessation de la commercialisation des céréales dès lundi prochain, de plus en plus d’entités rurales et agro-industrielles refusent la fermeture des exportations de maïs et demandent que la mesure soit revue.

Même l’un des secteurs qui pourraient en bénéficier, a exprimé son fort rejet. Il s’agit du Chambre du parc d’engraissement de l’Argentine: «Non seulement nous ratifions la position institutionnelle de désaccord avec la décision du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche de la Nation, mais nous demandons également de traiter un travail public-privé qui permet de trouver des alternatives meilleures et réussies pour atteindre les objectifs fixés, sans avoir à recourir à à l’intervention des marchés », ils ont exprimé dans une déclaration.

«L’intervention des marchés n’est pas un bon outil et ne résout pas les problèmes sous-jacents (cela a déjà été démontré à plusieurs reprises), mais au contraire, elle fait plus de mal à tous les opérateurs des différentes chaînes. Nous demandons que la mesure soit revue et que les décisions qui interfèrent avec les différents marchés soient annulées, et qu’en retour le dialogue soit convoqué et / ou repris avec les différentes entités qui travaillaient déjà sur ces questions afin que chacun puisse trouver le meilleur chemin vers le bien commun de notre chère République », ont-ils ajouté.

Les critiques du ministre Luis Basterra se poursuivent pour la décision qu’il a prise de fermer les exportations de maïs

En revanche, les dirigeants de la Fédération argentine des chambres agricoles (Fearca) se sont prononcés contre le piège des exportations de maïs. «Une fois de plus les politiques de production agricole vont à l’encontre du développement économique, les exportations de maïs sont fermées, culture clé à la fois en rotation et pour la production de viande. C’est aussi une mesure attentive contre la perspective et le développement des débuts de cette culture où, sûrement, l’application d’engrais ou de fongicides diminuera pour garantir la santé “, déclaré Mauricio Fargioni, Président de l’entité.

Et il a ajouté: «Nous demandons une politique agro-industrielle qui englobe tous les membres de la chaîne dans le but de générer de la prévisibilité afin d’avoir un projet à moyen et long terme. Faisant partie de cette grande chaîne qui génère de la nourriture pour l’Argentine et le monde, issue du secteur de l’aviation agricole, nous proposons aux autorités de reconsidérer la mesure et de parier sur le développement d’actions consensuelles qui favorisent une production socialement, écologiquement et économiquement durable au profit de tous”.

