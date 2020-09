L’Association paraguayenne de football (APF) a confirmé à l’. que la FIFA enquêtait sur un cas présumé de trucage de matchs par le club Olimpia impliquant le président Marco Trovato.

« Il s’agit d’une plainte d’un individu qui a été présentée en janvier et envoyée à la FIFA qui a manifesté son intérêt et pris la direction et la compétence », a déclaré à l’. le secrétaire général de l’entité, Luis Kanonnikoff.

Des fuites de la plainte avec des détails sur des messages présumés du président d’Olympie avec un « match fixeur » ont été publiées ce jeudi par la presse locale.

« Nous n’avons pas de plus grandes connaissances en la matière. Seules les parties le savent. Nous saurons quand une résolution de la FIFA sera produite et nous nous conformerons », a souligné le responsable de l’APF.

Trovato a utilisé les réseaux sociaux pour répondre aux détails de la plainte divulguée à la presse: captures d’écran de conversations WhatsApp et chèques prétendument utilisés comme moyen de paiement.

« La bombe n’étant pas arrivée de Suisse, ils ont perdu patience. Tout en temps voulu », a-t-il fait remarquer.

« Ce serait bien s’ils vérifient qui est le plaignant. (Espérons) que nous ne finirons pas comme un faux témoin. Attention! (C’est) une bataille de plus dans laquelle ils me livrent pour défendre Olympia à mort. Je vous préviens. Je ne vais pas m’agenouiller devant vous et je vais pour continuer à se battre pour mon club », a-t-il déclaré dans un autre tweet.

S’adressant à la radio 1080 AM, le propriétaire du club, le «roi des coupes» du Paraguay, a déclaré qu’il y avait une enquête parallèle sur la matrice mondiale du football qui pourrait affecter d’autres clubs.

« Ils sont nerveux », a-t-il souligné.

Le plus vieux club du Paraguay, 44 fois champion de son histoire, avec trois titres de la Coupe Libertadores (1979-1991-2002) à son actif, un titre de champion du monde (1979) et quatre fois champion des quatre dernières compétitions de première division , se prépare à la reprise des Libertadores à la tête du groupe G.

L’équipe dirigée par l’Argentin Daniel Garnero avec 4 points cumulés affrontera le leader de la série, Santos du Brésil (6 points), le 15 septembre.

