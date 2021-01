SHOTLIST ARLINGTON, VIRGINIE, ÉTATS-UNIS 30 DÉCEMBRE 2020 SOURCE: .TV 1. Panoramique de bas en haut de la table avec des cristaux, des statues et un jeu de cartes de tarot à Randy Goldberg tenant une statue d’Egyp d’une table avec des cristaux, des statues et un jeu de Cartes de tarot jusqu’à Randy Goldberg tenant une statue du dieu égyptien Anubis2. Pan de la table de gauche à droite avec des cristaux, des statues et un jeu de cartes Tarot3. L’astrologue américain à plan large Randy Goldberg est assis dans son jardin à Arlington, en Virginie, dans la banlieue de Washington, DC4. Prise de vue en contre-plongée Randy Goldberg remplaçant un cristal sur la table et en prenant un autre 5. ENGAGEMENT SONORE 1 – Randy Goldberg, astrologue (homme, 60 ans, anglais, 12 sec.): “Heureusement, les choses sont très différentes l’année prochaine. Nous devons nous en sortir. Cet hiver difficile. Les trois prochains mois seront très durs. Mais quand le printemps arrivera, nous allons voir un grand changement. “” Heureusement, les choses sont très différentes cette année. Nous devons traverser cet hiver difficile. Les trois prochains mois vont être très difficiles. Mais à venir ce printemps, nous allons voir un grand changement. ” 6. Statue en gros plan et cristaux d’Anubis7. Plan moyen Randy Goldberg parlant 8. Le visage de Randy Goldberg en gros plan pendant qu’il parle 9. ENTRÉE DE SON 2 – Randy Goldberg, astrologue (homme, 60 ans, anglais, 30 sec.): “Dans la pandémie de 1918, vous pouvez voir quand Jupiter s’est éloigné de la conjonction carrée Jupiter – Saturne. C’est à ce moment-là que soudainement, la pandémie a disparu, la grippe espagnole. Nous espérons donc que la même chose se produira en avril et mai de cette année, nous allons voir une forte diminution du nombre de Covid et beaucoup d’espoir “10. Prise de vue panoramique de Randy Goldberg parlant 11. Plan général de Randy Goldberg plaçant des cartes de tarot sur la table 12. ENTRÉE SONORE 3 – Randy Goldberg, astrologue (homme, 60 ans, anglais, 21 sec.): “Pour l’avenir, il y aura une énorme tension. Il y aura beaucoup de protestations, quelque chose comme l’énergie, vraiment marre des gens et beaucoup de conflits entre l’ancien ordre et les nouvelles impulsions. Donc ce ne sera pas facile. Il y aura encore un peu de tension tout au long de l’année prochaine. “” À l’avenir, il va y avoir une tension énorme. Il va y avoir un beaucoup de protestation, une sorte d’énergie, les gens en ont vraiment marre, et beaucoup de conflit entre l’ancien ordre et les nouvelles impulsions. Donc ça ne va pas être facile. Il va encore y avoir un peu de tension dans l’ensemble à venir an. ” 13. Cartes de tarot à tir moyen sur la table14. Panoramique de haut en bas Randy Goldberg plaçant sur la table les cartes de Tarot qu’il a dessinées pour 202115. Cartes de Tarot en gros plan sur lesquelles on peut lire «créativité, art, succès» sur la table