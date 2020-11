La remise des Latin Grammy Awards est le prix le plus attendu de l’année (Photo: Twitter @ LaPuercaylor)

La vingt et unième tranche des Grammys latins est le prix le plus important de toute la musique hispanophone, avec une cérémonie au cours de laquelle des stars telles que Yalitza Aparicio, Ana Brenda Contreras et Víctor Manuelle, qui remplacera Carlos Rivera, qui a dû abandonner à la dernière minute.

Et c’est que la pandémie COVID-19 n’a pas réussi à restreindre l’attribution des récompenses, qui ont été menées avec une attention particulière dans les mesures de protection des artistes, qui a lieu à Miami, en Floride.

Le programme a commencé par une collaboration entre les chanteurs Ricardo Montaner, Jesús Navarro (de Reik), Víctor Manuelle, Ivy Queen, Rauw Alejandro et Sergio George dans laquelle tous ont interprété un hommage pour dédier une chanson à la population latino-américaine.

Les trois présentateurs ont salué et commandé un message au syndicat de la musique qui est allé de l’avant malgré les problèmes de la pandémie. Le tout sous la devise «La musique humanise».

J Balvin a remporté le prix du meilleur album urbain pour “Colores” (Photo: AP Photo / Marta Lavandier)

Le premier prix de la nuit a été pris J Balvin pour l’album “Colores”, qui a remporté le prix du meilleur album de musique urbaine. Qu’il l’a dédié à sa Colombie natale et aux pays dévastés par l’ouragan Iota.

Plus tard, Lupita Infante a rendu hommage à son grand-père, le légendaire Pedro Infante. Avec la musique des Mariachis “Sol de México” par José Hernández qui a réussi à retrouver un sentiment mélancolique en hommage à «l’idole du peuple».

Alors que le lauréat de la catégorie Meilleure chanson tropicale est allé à Rubén Blades et Carlos Vives pour la «Chanson pour Rubén», de l’album «Cumbiana».

Yalitza Aparicio a eu la chance de présenter une femme qu’elle idolâtre et a présenté Karol G, qui a surpris par l’interprétation de la chanson “Tusa” qui a rempli l’American Airlines Arena de rythmes romantiques.

Plus tard, il y a eu une collaboration avec José Luis Perales avec la chanson “Et comment va-t-il?” qui atténuait un peu l’ambiance animée qu’avaient les récompenses mais qui était un retour nostalgique et ce qui a fini par récupérer le rythme était J Balvin lui-même qui a interprété «Rojo», dans lequel il a également dédié un message de résistance à la pandémie COVID-19.

“Et même si le monde semble sombre, il est temps que nos cœurs saignent, que nous nous battions pour avoir un bel avenir.” Balvin a dit pendant sa chanson, tandis que le mot «espoir» est apparu sur les côtés.

Ivy Queen, la chanteuse portoricaine dévoilée au gagnant de la catégorie du meilleur album en tant qu’auteur-compositeur-interprète, dans lequel le portoricain Kany García était également le gagnant avec «Mesa para dos» qu’il a réalisé en collaboration avec d’autres artistes.

Pendant que dans l’interprétation d’El Guaynaa avec Sebastián Yatra, ils ont chanté “Ideal Girl” thème avec lequel Yatra continue de chanter sur le chagrin et fait à nouveau un clin d’œil à une romance. Et plus tard, ils ont continué à chanter «Three Little Birds» avec une adaptation pour la version 2020, dans lequel ils ont donné un message qui nous a inspiré à rechercher le bonheur et que tout ira bien.

Christian Nodal, en compagnie de Calibre 50 et Alejandro Fernández a interprété la chanson «Ay Ay Ay», sur fond de fleurs de souci, rappelant la mélancolie de la jour caractéristique des morts; plus tard, ils ont chanté «Más no quiero» dans lequel les chanteurs et le groupe ont partagé la scène. Cette dernière chanson fait partie de l’album de Fernández “Made in Mexico”.

Le gagnant du Grammy du nouveau meilleur artiste était Mike Bahía, de Colombie qui a dédié le triomphe à sa copine, à son manager et à la musique pour l’avoir inspiré à être sur cette voie.

Carla Morrison et Ricky Martin ont mis sur la bonne ambiance avec «Recuerdo» avec lequel ils ont donné une sensation R&B à Miami, pour sauter plus tard avec la chanson “Sharks”, tous deux tirés de l’album “Pausa”.

Fito Páez, qui a déjà remporté deux Grammys dans cet épisode, a chanté avec Nathy Peluso «La Conquista del Espacio», à travers une émission spéciale de Buenos Aires, Argentine, pour prendre plus tard un ton très mélancolique avec l’accordéon.

Pitbull était la prochaine star de la nuit, qui a dit «Je ne peux pas imaginer un monde sans musique, dédiant la chanson« I Believe That We Will Win ».

En tant que vainqueur de l’Antología de la Música Ranchera, Alejandro Fernández a été choisi avec «Made in Mexico», une catégorie dans laquelle il a concouru Aida Cuevas, Eugenia León et Los Mariachis «Sol de México». Cependant, Alejandro Fernández n’était pas présent pour remporter le prix.

Plus tard, il y eut la voix de Kany García, en compagnie de Camilo, pour chanter plus tard «Tú tú» avec Pedro Capó, dans ce qui fut une session de beaucoup de romance dans l’environnement.

Information en développement …