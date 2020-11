L’Atlético de Madrid n’a pas pu dépasser le nul 1-1 de mardi lors de sa visite au Lokomotiv Moscou, manquant l’occasion de se rapprocher du leader du Bayern Munich dans son groupe de Ligue des champions.

Les champions d’Europe en titre peuvent se hisser au sommet du groupe A lors de leur visite à Leipzig dans la deuxième heure. Le club allemand fait face à son engagement en Autriche avec l’idéal de six points, deux de plus que l’Atlético et quatre sur le Lokomotiv.

L’Atlético a frappé en premier avec une tête du défenseur central uruguayen José María Giménez à la 18e minute, mais au niveau local d’un penalty à la 25e par Anton Miranchuk. La pénalité maximale a été déterminée après avoir déterminé une main dans la zone du milieu de terrain mexicain Héctor Herrera.

Bien supérieure, l’équipe de l’entraîneur Diego Simeone a serré en seconde période et a caressé le deuxième but à plusieurs reprises. Les interventions du gardien Guilherme ont étouffé le cri de but du matelas à plusieurs reprises.

L’attaquant uruguayen Luis Suárez a raté un but inscrit dans les réductions après avoir reçu une superbe passe de João Félix.

Au rythme d’un triplé d’Alassane Pléa, le Borussia Mönchengladbach a écrasé le Shakhtar Donetsk 6-0 pour grimper en tête du groupe B.

L’équipe allemande a imité sa plus large victoire à l’extérieur en Coupe d’Europe. Cela remonte à septembre 1970, lorsqu’ils ont battu le club chypriote EPA Larnaca 6-0 lors de leur premier match de la compétition.

C’était la plus grosse défaite subie par l’équipe ukrainienne à domicile lors d’un match européen et a permis à Gladbach de se débarrasser de la déception après avoir concédé des buts angoissants lors des précédents matches nuls 2-2 contre le Real Madrid et l’Inter Milan. Madrid a joué plus tard avec l’Inter.