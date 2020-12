Après avoir perdu le classique de Madrid contre le Real en tant que visiteur, le Athlétique il a récupéré au Wanda Metropolitano et a continué son leadership dans la ligue espagnole. Il a été 3-1 contre Elche à la date 14 du concours: Luis Suárez (2) et Diego Costa ils étaient les auteurs du plus grand nombre; l’Argentin Lucas Boyé à prix réduit pour la visite.

C’était une victoire vitale pour ceux menés par Diego Simeone, surtout du point de vue mental. Un trébuchement à domicile contre un rival de moindre calibre pourrait arriver à hypothéquer son séjour en haut du tableau. Cependant, l’équipe Cholo a réalisé une performance convaincante et a laissé les trois points dans la capitale.

L’Uruguayen Suárez a profité de deux lanceurs bas pour obtenir des différences à l’intérieur de la surface, où il était implacable comme toujours. A la fin de la première partie il a cassé le zéro après l’assistance de Kieran Trippier et, déjà dans le complément, il est apparu du second poteau et a enchaîné la qualification du Belge Yannick Carrasco.

La visite du DT argentin Jorge Almiron a appliqué la loi des deux têtes dans la surface, à la sortie d’un corner, pour raccourcir l’écart dans le tableau de bord. Boyé il le poussa dans la bouche de l’arc d’Oblak et réduisit la distance. L’ancien attaquant de River a débuté avec son compatriote Iván Marcone, tandis que l’Argentin Emiliano Rigoni et Juan Sánchez Miño sont entrés en seconde période (le gardien Diego Rodríguez était remplaçant). Ángel Correa, quant à lui, est entré à la 66e minute pour Aleti.

À 73 ′, le Brésilien espagnol naturalisé est entré Diego Costa, ce qui ne prendrait que 7 minutes pour condamner le procès à Madrid. Une infraction controversée de Marcone à l’intérieur de la zone a permis à l’attaquant de marquer à partir de 12 étapes. L’ancien Boca a protesté et a juré à l’arbitre Xavier Estrada Fernández qu’il ne l’avait pas touché, mais l’arbitre a confirmé sa décision et l’a également réprimandé pour cette réclamation. Les répétitions de la faute ont laissé des doutes.

Avec les trois points dans son sac à main, l’Atlético (12 matchs joués) a pris trois points d’avance sur ses désormais gardiens, la Real Sociedad (14 matchs, visite aujourd’hui à Levante) et le Real Madrid (13 matchs, demain en visite à Eibar). Ceux d’Alicante ont été privés d’ajout pour s’éloigner de la zone de relégation.

