MEXICO CITY, 6 novembre (.) – L’attaquant chilien Eduardo Vargas a fait ses adieux au club mexicain Tigres UANL vendredi pour se rendre au Brésil et passer des examens médicaux afin de clôturer son contrat avec l’Atlético Mineiro.

L’attaquant de l’équipe chilienne est arrivé à Tigres en 2017, après avoir joué avec Hoffenheim d’Allemagne, l’Universidad de Chile, Naples d’Italie, Gremio de Porto Alegre, Valence d’Espagne, les Queens Park Rangers d’Angleterre et Cobreloa du Chili.

“Nous sommes parvenus à un accord pour que @ eduvargas_17 se rende au Brésil pour effectuer des examens médicaux et conclure un éventuel contrat avec l’Atlético Mineiro, et aujourd’hui il est allé dire au revoir à ses coéquipiers et à son staff”, a rapporté le club mexicain sur son compte Twitter.

L’équipe a également publié plusieurs photographies de Vargas faisant ses adieux au directeur technique Ricardo Ferretti et à ses coéquipiers tels que le Français André Pierre Gignac, le gardien argentin Nahuel Guzmán, ainsi que les Mexicains Javier Aquino et Luis Rodríguez.

L’attaquant de 30 ans a été champion avec Tigres dans les tournois Apertura 2017 et Clausura 2019, et a marqué 30 buts en 110 matchs.

Avec l’Université du Chili, il a été champion des tournois Apertura et Clausura en 2011, en plus de la Coupe d’Amérique du Sud la même année, et avec Naples, il a remporté la Coupe d’Italie en 2012.

Avec l’équipe nationale de son pays, il a disputé la Coupe du monde 2014 au Brésil et a été champion de la Copa América 2015 et du centenaire 2016.

“L’attaquant chilien Eduardo Vargas arrivera ce samedi à Belo Horizonte pour subir des examens médicaux et finaliser les derniers détails du contrat de deux ans”, a déclaré l’Atlético Mineiro sur son compte Twitter. (Rapport de Carlos Calvo Pacheco)