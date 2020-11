Cette année, les entreprises ont utilisé leurs économies pour couvrir les pertes et maintenir les emplois

Nous pourrions commencer cet article avec un titre alternatif: Requiem pour les moyennes entreprises argentines. Êtes-vous un hôtel moyen? Vous devrez peut-être payer l’impôt sur la fortune. Êtes-vous un supermarché régional? Vous devrez peut-être payer l’impôt sur la fortune. Êtes-vous un entrepreneur rural qui vit 11 mois sur les routes, récoltant du Chaco au sud de la province de Buenos Aires, première belle récolte puis grosse récolte? Vous appartiendriez aux grandes fortunes du pays, vous devrez peut-être payer l’impôt sur la fortune. Dans les PME, l’entreprise et le patrimoine personnel sont généralement les mêmes. Par conséquent, la «contribution de solidarité», en taxant le patrimoine du propriétaire, imposera les PME.

Sur la base des simulations que nous avons faites en prenant le projet de loi approuvé par les députés, une grande partie des moyennes entreprises de catégorie 1 et 2 auraient des actifs nets de sorte que leurs propriétaires doivent payer l’impôt sur les grandes fortunes. Également, certaines petites entreprises de la tranche à forte intensité de capital, comme un entrepreneur qui possède des moissonneuses-batteuses.

Dans les bons moments, cette taxe prendrait entre 20% et 35% de la rentabilité attendue (au-dessus des 30% qui seraient déjà payés en impôt sur le revenu). Cependant, 2020 a été une année formidable et, dans de nombreux cas, il n’y aura pas de rentabilité. Cette année, les entreprises ont utilisé leurs économies pour couvrir les pertes et maintenir les emplois. Maintenant, ils doivent creuser plus profondément dans leurs réserves pour des ressources supplémentaires.

La législation fiscale est tellement bâclée qu’il serait démontrable, avec une forte probabilité, qu’elle ne devrait pas être payée. Mais il faut engager un procès contre l’AFIP, se soumettre à des inspections ultérieures de toutes sortes et encourir des frais de justice élevés

Quelles options cette personne aurait-elle après l’impact fiscal? Le premier serait de poursuivre. La législation fiscale est tellement bâclée qu’il serait démontrable, avec une forte probabilité, qu’elle ne devrait pas être payée. Cependant, pour cela, il est nécessaire d’engager une action en justice contre l’AFIP, de se soumettre à des contrôles ultérieurs de toutes sortes et d’engager des frais de justice élevés, qui dépassent très probablement la capacité de la plupart des petites et moyennes entreprises concernées. Ils auront plus que jamais besoin de ce capital pour remettre leurs opérations sur les rails. Évidemment, les personnes à revenu élevé pourront le faire, les vraies grandes fortunes plaideront.

Une autre option sera de ne pas payer et d’attendre un moratoire. C’est un énorme mal de tête, qui va déconcentrer ceux qui choisissent cette voie. Après une année dramatique, les entrepreneurs devront s’occuper de l’AFIP plus que de leurs entreprises. Dans le cas des PME touchées par la contribution de solidarité qui sont prestataires de l’État, ce n’est pas une option: elles doivent être à jour de leurs obligations envers l’AFIP.

Avec lequel, L’autre alternative est de prendre un crédit pour payer des impôts ou vendre des immobilisations. Dans tous les cas, cela signifiera rétrécir. Étant donné que, selon différentes estimations, les entreprises de taille moyenne, ne représentant que 4,5% de l’univers des entreprises enregistrées (un peu plus de 27000 avant la pandémie) représentent plus de 38,2% d’emplois enregistrés, il y a peu de doute sur l’impact élevé sur l’emploi , puisqu’ils devront licencier une partie de leur personnel.

Enfin, vous aurez une option: fermer, tout vendre et passer par le déracinement d’aller travailler dans un autre pays d’Amérique latine plus favorable au secteur privé. Dans ce cas, la perte de sources d’emploi sera totale.

La «contribution de solidarité» est un non-sens difficile à expliquer. Cela nuira au secteur productif, affectant les entreprises et les travailleurs. Il continuera d’affaiblir le syndicalisme, détériorant le nombre de ses membres déjà décimés par la récession brutale actuelle et la stagnation de la dernière décennie. Cela entravera la reprise de l’économie et accroîtra l’économie informelle, générant plus de pauvreté et de chômage. Sans entreprises saines, il n’y a pas d’avenir possible, sans employés inscrits, il n’y a pas de protection de l’emploi. Le gouvernement a encore le temps de corriger cette législation.

* Vassolo est professeur à l’IAE Business School, Universidad Austral. Aller est un consultant spécialisé en finance et fiscalité

