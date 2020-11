(Bloomberg) – Les obligations Petróleos Mexicanos ont atteint leur plus haut niveau en près de trois mois la semaine dernière dans un contexte de forte hausse du sentiment de risque, sans rien en vue pour arrêter leur hausse.

Les billets du producteur de pétrole à échéance 2027 ont augmenté de 7,8% ce mois-ci, tandis que l’écart par rapport aux obligations souveraines mexicaines de maturité similaire est passé de 578 points de base à 460 points de base.

Les paris sur Pemex sont en fait des paris sur le fort soutien du gouvernement mexicain à la société d’État. Le président Andrés Manuel López Obrador a promis à plusieurs reprises de restaurer la grande compagnie pétrolière à son ancienne gloire, et bien que son administration ait jusqu’à présent échoué, les investisseurs parient que le gouvernement soutiendra Pemex dans un avenir prévisible.

“Les obligations Pemex sont toujours bon marché” étant donné que la société est “trop ​​grande pour faire faillite”, a déclaré Edwin Gutiérrez, gestionnaire de portefeuille chez Aberdeen Asset Management à Londres.

Pemex a besoin de toute l’aide possible. La société est la grande compagnie pétrolière la plus endettée au monde, ayant du mal à payer plus de 110 milliards de dollars. Et mercredi, il a signalé un niveau record pour les exportations.

«Les fondamentaux de la compagnie pétrolière sont encore assez déprimés», déclare Luis Gonzali, gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton à Mexico. Cependant, “pendant cette période de six ans, il est très probable que le gouvernement continuera à soutenir inconditionnellement la compagnie pétrolière, de sorte que le risque de crédit diminue considérablement”.

Le soutien du gouvernement est si essentiel à la survie de Pemex que la prochaine menace pour l’entreprise peut provenir d’une source inattendue: la force du peso.

Au Mexique, si la monnaie se déprécie, la banque centrale peut transférer l’excédent créé dans les réserves de change de la banque au ministère des Finances, dont une partie va ensuite à Pemex. Une devise en hausse a l’effet inverse.

“Ironiquement, l’une des menaces potentielles de l’année prochaine est que le peso se porte bien, ce qui signifie que Banxico n’aura vraiment aucun profit à transférer”, dit Gutiérrez.

Le peso a gagné plus que toute autre devise au monde ce trimestre, même s’il reste 5,8% en dessous de son niveau par rapport à il y a un an.

La dette de Pemex a ajouté aux gains importants sur les obligations d’entreprises mexicaines la semaine dernière. Les retours ont été menés par la compagnie aérienne Grupo Aeroméxico SAB de CV et la chaîne d’hôtels Grupo Posadas SAB de CV. La dette publique nationale libellée en pesos a également augmenté, tandis que la dette souveraine libellée en dollars n’a guère évolué.

Après une série de publications de données ces derniers jours, cette semaine sera plus calme. Le Mexique communiquera les encours nets de prêts, les réserves internationales, les envois de fonds et les données PMI manufacturières de Markit. Le pays publiera également des chiffres sur la confiance des consommateurs et l’équilibre budgétaire.

Cliquez ici pour suivre l’actualité de First Word Fixed Income, qui comprend des titres, des notes et des analyses sélectionnés par les éditeurs pour leur pertinence pour les marchés des changes et des obligations d’Amérique latine.

QUE VOIR:

30 novembre: prêts nets en cours, solde budgétaire déc. 1: Réserves internationales, envois de fonds, PMIDic. 2: Principaux indicateurs, ventes de véhicules intérieurs Déc. 4: Confiance des consommateurs

VENTE D’OBLIGATIONS:

Viva Aerobus vendra jusqu’à 1 000 millions de pesos d’obligations locales le 15 décembre TIP vendra jusqu’à 3 000 millions de pesos d’obligations locales en novembre

Note originale: les investisseurs se transforment en “ Too Big to Fail ” Pemex: Mexico Fixed Income

© 2020 Bloomberg LP