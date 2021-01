Après son retour frustré alors qu’il dirigeait Tigre, Néstor Gorosito a de nouveau flirté avec le plongeur entraîneur de San Lorenzo d’Almagro. Cette fois, il semblait qu’il n’y avait aucun obstacle pour Pipo pour retourner au Cyclone et il a même été rapporté que d’Olimpia de Paraguay, où le DT est devenu champion dès son arrivée, ils ne l’empêcheraient pas.

Cependant, au dernier moment tout a changé et le club présidé par Marcelo Tinelli a choisi Diego Dabove, ancien entraîneur d’Argentinos Juniors, en remplacement de Mariano Soso.

De cette manière, Gorosito, qui a exprimé son désir de revenir à San Lorenzo à un moment donné de sa carrière, continué à Olympie où il a pris ses fonctions le 16 novembre et en décembre il avait déjà le titre de la Première Division.

L’information qui a émergé était qu’entre San Lorenzo et Pipo il n’y avait pas d’accord économique et que pour cette raison, le Cyclone est parti à la recherche de l’ancien DT del Bicho. Jusqu’à aujourd’hui, car avec un son controversé, Gorosito a expliqué quelles étaient les causes de son retour raté au club de Boedo. Non seulement il a nié la question de l’argent, mais il a également ciblé «les Tocalli».

«Ils voulaient choisir un autre entraîneur, les Tocallis voulaient choisir Dabove et ils les avaient déjà rencontrés. Rien de plus que ça, simple », était l’explication brève mais directe de Pipo Gorosito. L’audio a été publié par le programme Un De Una, Otro Buen Momento sur Radio La Red.

Gorosito parle de l’élection de DT de San Lorenzo

“Los Tocalli” dont parle Gorosito sont Hugo et son fils Alejandro, le manager et le coordinateur de la zone physique de San Lorenzo, respectivement. Il vaut la peine de se rappeler que ce dernier a également partagé un groupe de travail avec Diego Dabove, qui Il était l’entraîneur des gardiens de l’équipe d’entraîneurs de Sergio Batista. D’où la subtile clarification de Pipo.

«Nous avons un contrat jusqu’en décembre et nous sommes venus commencer la pré-saison. Nous voulons continuer le travail ici », avait exprimé Gorosito lors d’une conférence de presse avec les médias paraguayens, qui attendaient la nouvelle de son départ pour San Lorenzo.

«Je suis très reconnaissant à tout le monde à Olympia. Nous avons discuté de la situation avec les gestionnaires. C’est normal qu’ils me nomment à chaque fois que San Lorenzo cherche un technicien, à cause de mon histoire là-bas, et plus encore avec ma situation, que j’ai été champion avec Tigre et maintenant avec Olimpia », a-t-il expliqué.

Gorosito, 56 ans, a rendu public plus d’une fois son intention d’entraîner à nouveau San Lorenzo, où il a complété sa deuxième expérience en tant qu’entraîneur lors de la saison 2003/04, au cours de laquelle il était finaliste du tournoi Apertura.

Pipo a également connu trois étapes en tant que footballeur au club (1988/89; 1992/93 et ​​1996/99), ce qui lui a permis de devenir une idole du Barça en raison de la hiérarchie de son jeu et des partenariats mémorables qu’il a formés avec Alberto Acosta et le Brésilien Silas, entre autres.

Après son départ de Tigre, avec qui il était champion de la Super League Cup (2019) remportée contre Boca à Cordoue, Gorosito a signé un contrat avec Olimpia, début novembre, et le mois suivant il a été sacré champion du football Clausura 2020. Paraguayen après avoir mené neuf matchs avec un bilan de trois victoires, trois nuls et trois défaites.

