L’audio du VAR dans l’éventuel penalty contre l’Argentine que l’arbitre a analysé

Il y avait à peine huit minutes de jeu à Lima et le match était encore 0-0. Christian Cueva piqué, couru avec un champ libre contre Franco Armani et quand il a essayé de le dribbler, il est tombé dans la zone. Tous les yeux étaient rivés sur l’arbitre en chef, Wilmar Roldan, qui n’a rien facturé à ce moment-là. Cependant, les yeux étaient en fait concentrés sur le stand VAR qui analysait méticuleusement la pièce.

Cette manœuvre qui a été vérifié pendant plus de trois minutes enfin il n’a pas été sanctionné par le juge, mais dans les dernières heures le dialogue qu’il a eu avec ses collègues s’est fait connaître en charge de l’outil technologique et du débat qu’ils ont mené pour résoudre la situation. “Pénalité possible”, a annoncé le Colombien Andrés Rojas lorsque Cueva est tombé dans la zone. Un avertissement commun pour ces manœuvres douteuses qu’ils doivent visualiser.

Rapidement, Roldán leva le regard: “Pour moi, c’est l’action du jeu, il le fait courir et le crash est inévitable”. Du stand, ils lui ont demandé: “Wilmar, s’il vous plaît, ne reprenez pas.”

Pendant plusieurs secondes, ils échangèrent des regards. «Il touche le ballon, puis il le prend en courant et ils se heurtent. Le crash est inévitable. Je ne vois pas d’action du pied d’Armani pour éviter le passage du jeu “Argumenta Roldán. “Il y a une violation ici”Rojas lui a dit. «Faites le signal Wilmar», a demandé l’assistant VAR, Jhon Ospina, pour lui demander de l’avertir qu’il irait voir la rediffusion.

Mais malgré cela, il restait encore plusieurs secondes avant que Roldán ne s’approche de l’écran. Pendant ce temps, analysé s’il n’y avait pas de hors-jeu antérieur et visualisé également l’application, Phase d’attaque de possession (phase d’attaque avec possession de balle). Ce dernier concept était pourquoi le but de Lionel Messi contre le Paraguay dans le duel avant la présentation contre le Pérou a été annulé.

Le jeu qui a évalué le VAR pour une éventuelle pénalité à Cueva au Pérou-Argentine

Plus d’une minute et demie après le début de l’action controversée, le VAR a finalement convoqué Roldán devant l’écran. Auparavant, ils visualisaient la manœuvre sous différents angles pour discerner s’il s’agissait d’une faute ou non. “Il y a une jambe là-bas”, avertit le VAR. “Dans la course ça plante, le contact est”il a ajouté à son argument.

«Wilmar je recommande OFR (Field Review). Potentiel de pénalité du gardien de but sur l’attaquant. Faites le signe», Le juge en charge de l’outil technologique lui a formellement annoncé en choisissant l’image qu’il montrerait à Roldán.

A partir de ce moment, un échange de regards a commencé entre les deux arbitres. «Maintenant Andrés, dis-moi», lui demanda Wilmar. «Point de contact: je vous montre le pied droit de l’attaquant avec la jambe du gardien. Je vous boucle à cet angle sur le côté gauche “, je lui explique. “Voyons qui arrive en premier”Avertit Roldán. Et il lui a demandé: “Plus en arrière parce que là je vois que le pied d’Armani est déjà positionné à distance.”

«Regardez, il joue le ballon et dans la course, il le met. Le contact est ici. Cet angle vous semble-t-il bon?»Expliqua Rojas depuis la cabine. “Andrés, donnez-moi un autre angle”, a exigé la principale autorité. Alors qu’ils lui montraient la caméra du secteur gauche, Roldán a annoncé sa détermination: «Andrés, écoutez-moi, le gardien arrive le premier et positionne son pied. Il n’y a pas de mouvement. Le toucher de l’attaquant est inévitable avec le gardien de but “.

«Parfait Wilmar», lui dirent-ils. «Pour moi, ce n’est pas criminel. Je maintiens ma décision », a conclu le débat sur Roldán. «Bien, nous continuons. Reprenons », finirent-ils depuis la cabine.

