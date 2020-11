PHOTO DE FICHIER: Les voitures destinées à l’exportation attendent au port pour le chargement, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit à Bremerhaven, Allemagne, le 24 avril 2020. REUTERS / Fabian Bimmer

BERLIN, 9 novembre (.) – Les exportations allemandes ont augmenté plus que prévu en septembre, et le commerce extérieur a donné un coup de fouet à la plus grande économie d’Europe alors qu’elle entrait au quatrième trimestre, alors qu’elle luttait pour éviter une double contraction.

En termes désaisonnalisés, les exportations ont augmenté de 2,3% au cours du mois après une hausse révisée à la hausse de 2,9% en août, selon l’Office fédéral de la statistique. Les importations ont diminué de 0,1% après avoir augmenté de 5,8% le mois précédent. L’excédent commercial est passé à 17,8 milliards d’euros, selon l’Office.

Les économistes interrogés par . s’attendaient à ce que les exportations augmentent de 2,0% et les importations de 2,1%. Un excédent commercial a été estimé à 15,8 milliards d’euros.

“Pour l’avenir, les exportations (et la production industrielle) pourraient encore empêcher l’économie de sombrer dans une deuxième contraction en raison des blocages au dernier trimestre de l’année”, a déclaré l’économiste d’ING Carsten Brzeski.

“Avec la victoire de Biden à la présidentielle américaine, la menace de droits de douane sur les voitures européennes (lire allemandes) devrait disparaître”, a-t-il ajouté.

L’économie a progressé de 8,2% au troisième trimestre, le rythme le plus rapide de son histoire, grâce aux dépenses de consommation et aux exportations, mais une deuxième vague agressive d’infections et un nouveau verrouillage partiel assombrissent désormais les perspectives de la quatrième trimestre et les mois suivants.

Les chiffres annuels montrent que les exportations vers la Chine ont augmenté de 10,6% par rapport à septembre précédent. Les exportations vers les États-Unis, qui selon l’Office ont été particulièrement touchées par la pandémie de coronavirus, ont baissé de 5,8% sur l’année et celles vers le Royaume-Uni de 12,4%.

