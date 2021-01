Les hospitalisations pour COVID-19 dépassent déjà de 7% le premier pic de la pandémie de COVID-19 au Mexique (Photo: . / Miguel Sierra)

Compte tenu de la propagation rapide du virus SRAS-CoV-2 au Mexique, les centres de santé au Mexique ont de graves complications pour soigner toutes les personnes qui ont été infectées par la maladie.

Selon les informations recueillies par le ministère de la Santé, Jusqu’au 30 décembre, 19440 (49%) lits occupés ont été enregistrés pour traiter les patients atteints de coronavirus.

Cela signifie que le taux d’occupation des hôpitaux présenté lors du premier pic de la pandémie a été dépassé de 7%.

Lors de la conférence de presse du soir, Ruy López Ridaura, directeur général du Centre national pour les programmes préventifs et le contrôle des maladies, a annoncé qu’il y avait 14 714 (cinquante%) lits généraux disponibles et 15 011 (cinquante%) occupé. Avec ventilateur, un 6160 peuvent accéder aux malades avant le 3 913 ou la 39% de saturation.

Jusqu’au 30 décembre, la SSa signalait qu’il y avait 49% de l’occupation totale de l’hôpital pour soigner les patients atteints de coronavirus (Photo: capture d’écran)

Selon les données de la SSa, jusqu’à la dernière coupe, L’entité avec la plus forte occupation de lits d’hôpitaux généraux et de ventilateurs est Mexico, car elle a une saturation de 88 et 17%, respectivement.

Pour soigner les patients en situation critique due au COVID-19, l’État du Mexique a une disponibilité de 22%, la Baja California avec 37%, Nuevo León avec 42%, Hidalgo avec 48%, Querétaro avec 53% et Aguascalientes avec 54%.

Au 30 décembre, 1413935 cas cumulés et 124897 décès dus au coronavirus au Mexique.

Concernant la répartition par sexe des cas confirmés, une prédominance chez les hommes (50%) a été observée. L’âge médian global est de 43 ans.

D’autre part, Mexico, avec 383 554 infections cumulées, est positionné au tête dans la liste par entité de résidence. Ils suivent: État de Mexico, avec 89 755; Nouveau Lion, avec 82 525; Guanajuato, avec 81 784; Sonora, avec 51 573; Jalisco, avec 51 454; Coahuila, avec 48.785; Puebla, avec 48.333; Tabasco, avec 44 215; et Veracruz, avec 41 952.

Ces États représentent environ les deux tiers (65%) de tous les cas enregistrés dans le pays depuis le début de la transmission virale.

Le Mexique fait face à une deuxième épidémie de COVID-19 (Photo: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Concernant les personnes qui ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, la SSa a rapporté un total de 57.433; étant Mexico, État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Querétaro, Coahuila, Puebla et Sonora, les entités qui concentrent 83% au niveau national.

En tant, On estime que 1 597 072 personnes ont été infectées par la maladie causée par le virus SRAS-CoV-2. De même, il est pertinent que 1 066 771 patients aient obtenu leur congé.

Mexico se classe également au premier rang des décès positifs au COVID-19, avec 21 449 personnes. Puis l’État du Mexique (14212), Veracruz (6 182), Jalisco (5 907), Puebla (5 684), Baja California (5 410), Guanajuato (5 247), Nuevo León (5 170), Chihuahua (4 396) et Sinaloa ( 4 213).

Concernant la répartition par sexe des cas confirmés, une prédominance des hommes (50%) a été observée (Photo: Cuartoscuro)

Selon les autorités sanitaires, Ce rebond des caisses répond à l’arrivée de la saison d’hiver, une situation qui a eu un impact direct sur les lits disponibles pour soigner les patients infectés par le virus SRAS-CoV-2.

À l’issue de la Journée nationale de la distance en santé, le gouvernement mexicain a mis en œuvre le sémaphore épidémiologique du coronavirus, un outil pour répondre à l’urgence sanitaire.

Les couleurs rouge, orange, jaune et vert indiquent le niveau de risque de contagion présent dans l’entité, qui est déterminé par les gouvernements des États en fonction de leurs indicateurs.

Au cours de ces dernières semaines, les gouverneurs de la L’État du Mexique, Morelos, Guanajuato, Mexico et Baja California ont établi un feu rouge pour le coronavirus sur leurs territoires. Cette disposition suppose la fermeture d’activités non essentielles, ne laissant fonctionner que les secteurs de la santé et de la construction et ceux nécessaires au fonctionnement de l’économie.

