Les restes de l’ouragan Laura ont continué de s’affaiblir samedi alors qu’il se dirigeait vers les États du milieu de l’Atlantique, mais il portait toujours une menace de tornades et de fortes pluies le long de la côte avant de sortir dans l’océan Atlantique.

Au-dessus de l’eau libre, selon les prévisionnistes, Laura pourrait redevenir une tempête tropicale et menacer Terre-Neuve, au Canada.

Le National Hurricane Service, dans son dernier avis sur la tempête, a déclaré que Laura s’était affaiblie à un cyclone post-tropical samedi matin, mais qu’il lui restait encore du punch.

Les prévisionnistes ont déclaré que la tempête produisait des vents soutenus à 25 mi / h à travers le Kentucky et la Virginie occidentale et pourrait augmenter à mesure que Laura s’approchait de la côte médio-atlantique. Le centre des ouragans a également mis en garde contre d’éventuelles tornades samedi après-midi et soir de la Caroline du Nord à la région Delaware-Maryland-Virginie.

Au fur et à mesure que la tempête se déplacera vers l’est, elle rencontrera un front froid, qui pourrait entraîner des précipitations modérées à fortes, des orages forts à violents et des vents en rafale dans certaines parties du centre des Appalaches jusqu’aux États du centre de l’Atlantique, a déclaré le National Weather Service.

Le bilan américain de l’ouragan de catégorie 4 s’élevait à 14 décès, avec plus de la moitié des personnes tuées par empoisonnement au monoxyde de carbone en raison du fonctionnement dangereux des générateurs.

Laura n’a pas produit le niveau d’onde de tempête destructrice le long de la côte du golfe comme prévu lorsqu’elle a rugi à terre tôt jeudi en tant qu’ouragan de catégorie 4.

La tempête massive, emballant 150 mph lorsqu’elle a touché terre, a détruit de nombreuses maisons et entreprises en Louisiane, en particulier autour du lac Charles et dans certaines parties du Texas, alors qu’elle se dirigeait vers le nord.

Le ministère de la Santé de la Louisiane a signalé que plus de 220 000 personnes étaient privées d’eau et pourraient ne pas avoir de service rétabli pendant des semaines ou des mois.

Quarante maisons de soins infirmiers comptaient sur des générateurs et des évaluations étaient en cours pour déterminer si plus de 860 résidents de 11 établissements évacués pouvaient rentrer.

Une première analyse par Accuweather prédit le total des dommages et des pertes économiques causés par Laura entre 25 et 30 millions de dollars. Chuck Watson, un modélisateur de catastrophes chez Enki Research, l’a estimé entre 20 et 25 milliards de dollars.

Vendredi, le président Donald Trump a publié une déclaration de catastrophe majeure pour la Louisiane. La déclaration de catastrophe débloquera les ressources fédérales et l’aide au relèvement.

Il prévoyait de visiter samedi les dégâts dans les deux États et devrait arriver vers midi à Lake Charles, en Louisiane, la grande ville la plus durement touchée de l’État.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a qualifié Laura d’ouragan le plus puissant à avoir frappé la Louisiane, ce qui signifie qu’il a même dépassé Katrina, qui était une tempête de catégorie 3 lorsqu’elle a frappé en 2005.

L’ouragan a également tué près de deux douzaines de personnes en Haïti et en République dominicaine en route vers la côte du Golfe.

