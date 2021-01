01/08/2021 LAURA MATAMOROS EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD EUROPA RAPPORTS DE PRESSE

MADRID, 9 (CHANCE)

L’autre jour, nous avons été très et très surpris par les déclarations de Kiko Matamoros dans lesquelles il déclarait qu’il pourrait y avoir un mariage avec Marta López, car avec elle il a trouvé le véritable amour, celui qui vous fait déchirer vos vêtements et vivre comme un adolescent amoureux. En fait, le collaborateur a assuré qu’il pourrait inviter sa fille Anita Matamoros à la cérémonie, avec qui il y a actuellement une distance, mais que nous sommes sûrs qu’avec le temps, ils pourront le réparer comme il l’a fait avec ses autres enfants.

Nous avons discuté avec Laura Matamoros pour savoir ce qu’elle pense d’un possible mariage avec Marta López, car elle entretient de très bonnes relations avec le partenaire de son père, et elle nous a avoué qu’elle devait passer du temps pour que cela se produise. Il a précisé que son père ne parlait pas avec force, mais qu’il y avait une possibilité d’épouser le modèle: “Eh bien, nous verrons …”.

Nous lui avons également demandé si elle avait des projets futurs pour agrandir la famille avec Benji et la vérité est que Laura ne pense pas à avoir plus d’enfants, du moins pour le moment: «J’en ai déjà un et ça vaut le coup et j’en ai assez. L’influenceuse vit l’un des plus beaux moments de sa vie avec son partenaire et profite de sa famille comme elle ne l’a jamais fait auparavant.