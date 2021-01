En 2017, lorsqu’il a obtenu sa licence ferroviaire, il est entré dans le métro de Medellín. (Photo: Instagram @lauraievega)

A 22 ans, Laura Vega est un exemple que le temps est suffisant et qu’il y en a beaucoup quand il est utilisé dans ce qui déplace la fibre. Elle étudie à l’université, travaille comme chef d’orchestre du tramway de Medellín et, en outre, est la représentante d’Antioquia au concours Miss Europe Continental, qui sera choisi par la reine nationale en juin.

Comment répartissez-vous la journée entre les différentes professions? Avec discipline et dévouement, des vertus qui l’ont amenée à se préparer à obtenir un score élevé aux tests de l’Icfes, grâce auxquels elle a obtenu une bourse à l’Université d’Antioquia, où elle étudie actuellement le huitième semestre d’ingénierie des communications.

En 2017, la même année de son entrée à l’université, la jeune femme née à Chigorodó en profite pour s’entraîner pendant six mois et obtenir la licence de chemin de fer, nécessaire pour être conducteur de métro et entrer dans le monde des rails: pour un tout année, elle a parcouru tout la vallée d’Aburrá.

Les rails du métro, œuvre phare de Medellín, n’ont été remplacés que par ceux du tramway; En matière d’apprentissage, elle aime relever de nouveaux défis. Il a déclaré à El Colombiano qu’il préfère le tramway, “parce qu’il a plus d’interaction avec les usagers” et implique une plus grande concentration, “en partageant la route avec les voitures et les piétons”.

Le concours national de Miss Europe Continental 2021 aura lieu en juin. (Photo Instagram: @lauraievega)

Elle est tellement fière des lingots couchés par terre, et de sa marche dessus portant des paisas comme elle d’un côté à l’autre, qu’elle ne manque pas l’occasion de partager avec ses utilisateurs le métier qui la passionne. Dans un post sur ce réseau social, il a partagé:

Dans mon travail on adore les trains, on aime les paysages de là-bas, de jour comme de nuit, la pluie, le tonnerre ou la foudre. Nous profitons de chaque instant comme si c’était le dernier. On étudie aussi, il y a des jours où c’est un run-run

A propos de son autre facette, celle de mannequin, Laura Vega a déclaré que depuis qu’elle était petite elle avait envie de participer à un règne, mais que c’est grâce au casting virtuel de Miss Europe Continental qu’elle est sur le point de l’atteindre. Vous avez d’ici juin, le mois au cours duquel le concours aura lieu, pour vous préparer. Mais la question, pour elle, n’est pas seulement d’essayer de gagner.

Après avoir traversé les rames de métro, il conduit désormais un tram (Photo: Instagram @lauraievega)

«Plus qu’une reine, je veux être un modèle, montrez à beaucoup de filles que vous pouvez être une femme indépendante, universitaire et active “, dit-il à El Colombiano.

Miss Europe Continental est un concours qui se déroule depuis plus de sept ans à Naples, en Italie. Et au milieu de cette année, en tant que l’une des deux élues à Antioquia, Laura Vega cherchera à représenter le pays dans la péninsule italienne.

