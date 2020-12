Laurencio Adot (Photo: Instagram)

Vous êtes maintenant chez vous, au repos et commencez un traitement de rééducation qui sera sûrement assez long. Mais c’est calme. Cependant, deux ans après avoir surmonté un accident vasculaire cérébral, la semaine dernière Laurencio Adot Il a de nouveau traversé une situation pénible au Brésil, où il a été victime d’un accident domestique pour lequel il a dû être opéré d’urgence.

«J’étais à Belo Horizonte, dans l’état du Minas Gerais, entre São Paulo et Rio de Janeiro, où j’ouvre un showroom pour les créateurs argentins. Et j’étais dans la salle de bain quand j’ai glissé et tombé. Je voulais m’accrocher à quelque chose et je suis tombé plus mal. C’était terrible. Je pensais m’être cassé la hanche, mais je me suis cassé le fémur. Je l’ai désintégré! J’ai eu trois heures d’opération, avec un médecin brésilien, le Dr Warner et dix assistants. Ils m’ont mis du titane et ont fixé mon os. Et ils ont tout fait avec la musique de Caetano Veloso en arrière-plan », a déclaré le créateur Télé-exposition.

La plaque qui montre comment était la jambe de Laurencio

Laurencio a expliqué que, bien qu’il ait réussi à se remettre presque complètement de son accident vasculaire cérébral, la jambe blessée était celle qui était devenue faible après cet épisode. Il faut se souvenir qu’après avoir passé quelques jours dans le coma en août 2018, Adot était sans voix et incapable de marcher. Cependant, grâce au soutien de ses proches et à son énorme force de volonté, il avait déjà réussi en quelques mois à reprendre son travail.

«Je voulais venir à Buenos Aires pour continuer la réhabilitation, qui durera au moins un mois, chez moi. Je suis arrivé mercredi, alors pendant que je suis en quarantaine, j’en profite pour faire tous les traitements dont j’ai besoin et pour me reposer. Aujourd’hui j’ai commencé par les sessions de kinésiologie. Mais pour l’instant Je suis au lit et, pour m’asseoir, j’ai besoin d’utiliser un déambulateur»A expliqué le concepteur.

Pourtant, Laurencio était optimiste quant à son rétablissement. Ayant surmonté un problème de santé bien plus important, à 53 ans, il est plein de vitalité et sait qu’il pourra bientôt passer à autre chose. “Je suis tranquilleC’était une mauvaise décision. Ne sois pas distrait et moins moi, j’ai une jambe faible“Conclut Laurencio.

Adot à la clinique après son opération

Le 7 août 2018, le créateur est allé s’entraîner comme il le faisait habituellement, est rentré chez lui en métro et, selon ses propres mots, au milieu de son stress au travail. Son cerveau a “explosé” et il ne se souvenait plus de rien. «Après 20 minutes, mon partenaire m’a trouvé (Damian Andres Romero) et j’ai pu me sauver. Et je parle comme ça parce que c’était très rapide: 45 minutes plus tard, je prenais le médicament qui m’a sauvé et j’avais tous les médecins devant moi, mais je ne pouvais rien dire. C’était un légume », avait raconté Laurencio en se souvenant de ce moment.

Mais Adot a combattu l’adversité et n’a jamais baissé les bras. Il était prêt à récupérer. Et il y parvient. En effet, cette année, il prévoyait de s’installer au Brésil et en Équateur, pour y développer son activité textile. Mais la pandémie de coronavirus a changé leurs plans. Et, finalement, il a choisi de continuer à vivre en Argentine et de voyager d’ici pour étendre ses frontières dans le monde de la mode. Maintenant, malheureusement, le destin l’obligerait à nouveau à donner la priorité à sa santé.

