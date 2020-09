SYDNEY (.) – Les agences de sécurité australiennes ont agi sur la base de preuves liées à une enquête sur l’ingérence étrangère lors d’un raid contre des journalistes chinois en Australie en juin, a déclaré vendredi le ministre du Commerce du pays.

L’incident, impliquant quatre journalistes des médias d’État chinois, a été révélé cette semaine par le ministère chinois des Affaires étrangères, à la suite du départ de deux journalistes australiens de Chine après avoir été interrogés par la police chinoise.

Les relations entre l’Australie et le principal partenaire commercial de la Chine sont au plus bas après que Pékin a été irrité par l’appel de Canberra à une enquête sur les origines du coronavirus, répondant par des représailles commerciales, et l’Australie a durci les tests de sécurité nationale pour les investissements étrangers.

Le ministre du Commerce, Simon Birmingham, a déclaré que les agences de sécurité australiennes avaient agi conformément à la loi.

« Nous répondons de manière appropriée à tout problème d’ingérence étrangère soulevé en Australie », a-t-il déclaré à l’émission de télévision ABC News Breakfast, interrogé sur l’incident.

« Nous le faisons uniquement par rapport aux preuves », a-t-il ajouté.

Birmingham a démenti les suggestions selon lesquelles le raid de juin avait provoqué des représailles de Pékin qui ont vu des interdictions de sortie imposées aux journalistes de l’Australian Broadcasting Corp et du journal Australian Financial Review en Chine la semaine dernière, et le couple cherchant une protection consulaire.

La Chine a accusé l’ambassade d’Australie d’entraver l’application de la loi lorsqu’elle a mis à l’abri les deux journalistes qui étaient recherchés pour interrogatoire dans le pays et sont retournés en Australie cette semaine.

Birmingham a nié cela et a déclaré que les responsables de l’ambassade australienne avaient respecté les processus de la Chine pour négocier un résultat.

« L’ambassade s’est engagée avec diligence pour assurer la sécurité des deux personnes concernées, mais elle s’est également engagée en coopération avec des responsables chinois pour assurer la résolution du problème, ce qui a notamment permis aux autorités chinoises d’interroger les personnes concernées », a-t-il déclaré à la radio ABC.

Un autre citoyen australien, le présentateur de la télévision chinoise Cheng Lei, a été arrêté par les autorités chinoises en août.

(Reportage de Kirsty Needham; Édité par Lincoln Feast.)