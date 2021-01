Vue générale de Bondi Beach à Sydney, Australie. . / EPA / DAN HIMBRECHTS

Sydney (Australie), 27 janvier . .- Les autorités australiennes ont annoncé mercredi l’assouplissement des mesures de restriction sociale imposées dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud après une épidémie de covid-19 à Sydney à la mi-décembre, après avoir enregistré dix jours sans infections de la maladie dans tout le pays.

«J’ai été informé que nous avons été 10 jours consécutifs sans aucun cas de transmission communautaire à travers l’Australie, alors que malheureusement, le monde a dépassé les 100 millions de cas de covid et près de 17000 vies ont été perdues au cours des dernières 24 heures», a-t-il déclaré dans un communiqué. tweetez le ministre australien de la Santé, Greg Hunt.

De son côté, Gladys Berejiklian, chef du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé du pays océanique, a déclaré qu’à partir de demain, vendredi, des rassemblements en plein air jusqu’à 50 personnes et 30 personnes, y compris des mineurs, seront autorisés dans des espaces fermés. , entre autres mesures.

Cependant, l’utilisation de masques faciaux restera obligatoire dans les transports en commun et dans d’autres espaces où il est difficile de maintenir une distance interpersonnelle “pour protéger les plus vulnérables et reconnaître que dans certains endroits fermés, les personnes courent un plus grand risque”, a déclaré Berejiklian aux journalistes. A Sydney.

Ces mesures interviennent alors qu’il y a dix jours sans contagion locale de Covid-19 après l’épidémie de Sydney détectée à la mi-décembre qui a contraint quelque 250 000 personnes du quartier Playas del Norte de la ville à se confiner pendant plus de trois semaines.

Les autres juridictions australiennes sont sans infection locale au COVID-19 depuis plus longtemps, comme l’État de Victoria, le deuxième État le plus peuplé et l’épicentre de la deuxième vague nationale de la pandémie, qui est exempte d’infections communautaires depuis 21 jours.

De même, l’état du Queensland, le troisième plus peuplé du pays, a signalé ce mois-ci un cas de covid-19 avec une souche très contagieuse, pour lequel 2,3 millions d’habitants de la ville de Brisbane ont été confinés pendant trois jours, mesure qui a réussi contenir sa propagation pendant plus de deux semaines.

D’autres États comme la Tasmanie ou l’Australie-Occidentale enregistrent peu de cas de maladie depuis des mois, principalement de personnes qui sortent de leur juridiction, de sorte que leurs habitants vivent une pratique normale.

L’Australie, qui maintient ses frontières internationales fermées et suspend temporairement ses voyages sans quarantaine depuis la Nouvelle-Zélande lundi pour un cas avec la variante sud-africaine, accumule quelque 28800 infections au covid-19 depuis le début de la pandémie, dont 909 décès et plus de 115 actifs. cas.

La plupart des infections en Australie, qui commencera à vacciner sa population à la fin du mois de février, étaient dues à l’épidémie de Melbourne en raison de l’échec des quarantaines des centres pour voyageurs internationaux qui ont forcé le confinement d’environ 5 millions d’habitants entre juillet et Novembre de l’année dernière.