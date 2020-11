. / EPA / DAVE HUNT / Archives

Sydney (Australie), 16 novembre . .- La Fédération australienne de tennis a annoncé aujourd’hui qu’elle concentrerait tous les tournois de l’été 2021, y compris les championnats internationaux, dans la ville de Melbourne, en raison des complications liées à la pandémie de covid. -19.

“Les protocoles actuels du covid-19 supposent qu’une saison estivale exclusivement à Melbourne est l’option la plus sûre et la plus viable pour le groupe de joueurs”, a déclaré Mark Handley, directeur du tournoi international de Brisbane, dans un communiqué.

La capitale de Victoria accueille l’Open d’Australie, le premier des quatre tournois du Grand Chelem disputés chaque année en janvier.

La fédération australienne de tennis cherche avec la concentration de tous les tournois à Melbourne, qui comprennent cinq événements internationaux qui se déroulent dans des villes comme Sydney, Brisbane, Perth, Adélaïde, Canberra et Hobart, à suivre les traces de la ligue de rugby du pays. , qui a célébré cette année le reste de la saison suspendue par la pandémie dans l’état du Queensland.

L’Australie impose une quarantaine obligatoire de 14 jours pour entrer dans le pays, de sorte que les stars internationales du tennis telles que Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams, Naomi Osaka, entre autres, devraient se rendre dans le pays océanique au plus tard à la mi-décembre pour pour démarrer la saison, avec une fréquentation réduite du public

Le directeur du tournoi Open d’Australie, Craig Tiley, estime qu’il a une “garantie” que l’événement se déroulerait, selon des déclarations au journal Herald Sun, dans lesquelles il a souligné que des détails tels que la mise en quarantaine des joueurs, la sécurité devraient être ajustés du public et des joueurs de tennis, ainsi que les mouvements au sein de Victoria.

Mais ensuite, le directeur général de Victoria, Daniel Andrews, a précisé aux journalistes lundi que “l’idée que tout cela est lié à un arc, est un accord conclu, c’est tout simplement faux”, en mentionnant les risques de sécurité et santé publique liée à cet événement massif.

“C’est un événement important, absolument, mais éviter une troisième vague (de covid-19) est sans aucun doute plus important”, a déclaré le président de Victoria, qui était l’épicentre de la deuxième vague de coronavirus après l’épidémie qui a éclaté fin juin. adopté et contrecarré les plans de reprise économique de l’Australie.

L’Australie a accumulé plus de 27 730 cas de covid-19 depuis le début de la pandémie, dont 907 décès, la plupart après l’épidémie de covid-19 dans la ville de Melbourne, la deuxième plus peuplée du pays, qui s’est aggravée fin juin. , qui a fait grimper le nombre d’infections et de décès dans tout le pays et a paralysé les plans de relance économique.