Les sauveteurs travaillent pour libérer les baleines échouées au port de Macquarie en Tasmanie, Australie, le 22 septembre 2020. Image prise à partir des médias sociaux. Bilal Rashid via . (BILAL RASHID /)

Par Byron Kaye

SYDNEY, 23 septembre (.) – La plupart d’un groupe de 470 globicéphales échoués au large de la côte sud isolée de l’Australie sont morts, ont annoncé mercredi des responsables, alors que les sauveteurs se battaient dans des eaux glacées et faiblement éclairées pour libérer ceux qui les suivaient. Vivant.

Le groupe, qui est le plus grand échoué de l’histoire moderne du pays, a été vu pour la première fois lundi sur un large banc de sable lors d’une étude aérienne du port accidenté de Macquarie en Tasmanie.

Après deux jours d’une tentative de sauvetage difficile et dangereuse, les scientifiques marins de l’État ont déclaré qu’au moins 380 des globicéphales noirs étaient morts.

Mercredi tard, une cinquantaine de mammifères ont été relâchés, mais les experts ont déclaré qu’il y avait une forte probabilité qu’ils reviennent, comme beaucoup l’ont fait lors de la tentative de sauvetage de la veille, créant un cycle exténuant pour les sauveteurs incapables de travailler pendant la nuit.

Les prévisions pour les 30 globicéphales restants échoués et toujours vivants, une espèce de dauphin océanique qui atteint jusqu’à 7 mètres de long et peut peser jusqu’à 3 tonnes, étaient sombres.

«Avec le temps, ils se fatiguent et leurs chances de survie diminuent», a déclaré Nic Deka, contrôleur des incidents pour le Service des parcs et de la faune. « Nous espérons sauver davantage, mais nous nous concentrons de plus en plus sur ce qu’il faut faire avec les corps », at-il ajouté.

Le processus de renflouement implique jusqu’à quatre ou cinq personnes par baleine, pataugeant jusqu’à la taille dans l’eau glacée, attachant des filets aux animaux afin qu’ils puissent être guidés vers le port en bateau.

L’échouage, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale de l’État de Hobart, est le plus grand jamais enregistré en Australie moderne et l’un des plus importants au monde, attirant l’attention sur un phénomène naturel qui reste un mystère pour les scientifiques. .

(Reportage de Byron Kaye. Reportage supplémentaire de Colin Packham; Édité en espagnol par Lucila Sigal)