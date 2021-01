Les gens font la queue pour entrer dans un magasin avant de fermer à Brisbane, en Australie, le 8 janvier 2021. Image AAP / Darren England via REUTERS

le Autorités sanitaires australiennes a rapporté ce samedi que le pays est en alerte maximale après leur détection sur le territoire des cas de nouvelles variantes hautement transmissibles du coronavirus, découverts en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

Brisbane, la capitale du Queensland, a lancé un confinement strict de trois jours après un Souche virulente de virus responsable de la maladie COVID-19, liée à la Grande-Bretagne. De plus, une variante apparue en Afrique du Sud a été détectée dans Sydney, la plus grande ville de la nation océanique, dans un hôtel de quarantaine. On ne sait pas si le travailleur de l’hôtel, un nettoyeur, l’a attrapé par quelqu’un du Royaume-Uni.

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, A justifié la fermeture de Brisbane en faisant valoir le danger que la nouvelle variante pose en tant que souche dominante du virus.

«Je sais qu’il y aura des gens à Brisbane qui demanderont ‘Est-ce nécessaire? Il n’y a qu’un seul cas. Eh bien, ce n’est pas un cas ordinaire. C’est un cas très particulier et nous oblige à traiter les choses très différemment », a déclaré Morrison.

PHOTO DE FICHIER. Le Premier ministre australien Scott Morrison. REUTERS / Issei Kato

L’Australie a eu plus efficace que la plupart des économies avancées dans la gestion de la pandémie de coronavirus, avec un total de 28600 infections et 909 décès, alors que chaque État a enregistré à un moment donné zéro cas de COVID-19.

Mais étant donné les nouvelles tensions, le gouvernement a coupé le nombre de voyageurs de l’étranger et a décidé d’exiger des tests négatifs pour le COVID-19 des avions arrivant dans le pays et plus de tests dans les installations de quarantaine locales.

“Tant que les gens voyagent, le risque de fuite du virus dans la communauté existe déjà”, a déclaré le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, lors d’une conférence de presse.

«Tout ce que nous pouvons faire pour réduire ce risque est vraiment important, surtout maintenant que nous comprenons ce que font ces souches, et tous les experts préviennent le moment venu que ces souches mutées deviendront la souche dominante“Il ajouta.

L’Australie a fermé ses frontières en mars dernier, mais a autorisé un nombre limité d’Australiens à rentrer, les mettant en quarantaine obligatoire de deux semaines dans les hôtels à l’arrivée.

