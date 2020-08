Les responsables australiens prévoient de redoubler d’efforts pour sauver la Grande Barrière de Corail des effets du réchauffement climatique.

Le plus grand système de récifs coralliens au monde est menacé par la hausse des températures des océans, l’acidification des océans et les violentes conditions climatiques tropicales. Les scientifiques ont également eu du mal à contenir les épidémies d’étoiles de mer à couronne d’épines, un prédateur mangeur de polypes qui peut menacer la santé du récif.

Face à ces dangers, le Département australien de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement a lancé un plan sur 30 ans pour protéger la merveille naturelle.

La proposition appelle à contrôler le ruissellement de surface et la pollution des eaux côtières qui peuvent endommager le récif, ainsi qu’à améliorer la planification des infrastructures côtières. Le projet décrit également les efforts de réhabilitation à mener jusqu’en 2050.

Les gouvernements australien et du Queensland prévoient de dépenser jusqu’à 2 milliards de dollars sur une décennie dans le cadre d’une phase initiale d’efforts de protection et de rétablissement des récifs. Le nouveau projet de plan a été ouvert aux commentaires du public la semaine dernière.

Il s’agit d’une révision d’un plan publié en 2015. Le département a déclaré que la stratégie mise à jour «comprend une plus grande concentration sur le changement climatique et son impact sur le récif» et prend en compte les récents événements de blanchissement des coraux survenus après 2015.

La Grande Barrière de Corail est un attrait touristique majeur qui crée plus de 64 000 emplois pour l’État du Queensland et environ 4,6 milliards de dollars de bénéfices économiques annuels, selon le gouvernement australien. C’est la plus grande structure du monde construite par des organismes vivants, et c’est l’une des régions les plus riches en biodiversité des océans du monde. La Grande Barrière de Corail est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le projet de «Plan de durabilité à long terme du récif 2050» indique que le changement climatique est la plus grande menace pour l’avenir de la Grande Barrière de Corail. La maîtrise des émissions de gaz à effet de serre sera essentielle pour son avenir, soutient le ministère.

«Le réchauffement de la planète et le changement climatique qu’il entraîne est la menace la plus grave et la plus répandue pour le récif», indique le projet. «Les perspectives d’avenir à long terme dépendent de manière critique de la limitation maximale de l’augmentation de la température mondiale.»

Et pourtant, le projet de plan reconnaît que l’Australie elle-même ne peut pas faire grand-chose pour limiter ou inverser le réchauffement climatique ou arrêter la hausse des températures des océans – un facteur primordial dans les récents événements de blanchissement massif des coraux.

Les coraux se développent grâce à une relation symbiotique entre les polypes de corail animaux qui construisent les squelettes de carbonate de calcium dur des récifs et les organismes unicellulaires qui survivent via la photosynthèse et nourrissent les nutriments des polypes. Les températures plus élevées de l’eau poussent les polypes à expulser ces zooxanthelles unicellulaires et à blanchir les coraux, d’où le terme «blanchiment». Cela augmente la mortalité des coraux.

Des épisodes de blanchissement nuisibles à la Grande Barrière de corail se sont produits en 2016 et 2017. L’événement de blanchissement le plus récent s’est produit plus tôt cette année pendant l’été de l’hémisphère sud. Son impact est toujours en cours d’évaluation.

«En 2020, le blanchiment sévère était plus répandu que lors des événements de blanchiment précédents en 2016 et 2017», note le projet de plan. «Alors que les principales zones touristiques du récif avaient pour la plupart un blanchissement négligeable ou modéré en 2020, les zones de la partie sud du récif qui ont échappé à une grande partie de l’impact en 2016 et 2017 ont été gravement touchées par ce troisième événement.

Une nouvelle étude de l’Institut australien des sciences marines (AIMS) a montré que la Grande Barrière de Corail s’était légèrement rétablie des deux précédents événements de blanchissement des coraux, mais elle a averti que les scientifiques ne connaîtront pas le plein impact du blanchiment de 2020 avant plus tard cette année. .

Le rapport annuel de l’AIMS, publié vendredi, a révélé que les deux tiers des 86 structures récifales distinctes étudiées présentaient une «couverture corallienne légèrement accrue», la couverture corallienne dans la partie sud de la Grande Barrière de corail ayant le plus récupéré.

L’institut a noté que les coraux de la Grande Barrière de Corail ont largement rebondi après les événements de 2016 et 2017; «Cependant, le troisième événement de blanchissement massif des coraux en cinq ans sera probablement un revers pour leur rétablissement.»

Le tourisme récifal pourrait changer

Le plan du gouvernement stipule que l’Australie doit accélérer les efforts nationaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire tout ce qui est nécessaire pour convaincre les autres gouvernements de faire de même.

Il propose également une réglementation plus stricte des activités terrestres et aquatiques dans et autour du récif. Et il recommande d’impliquer davantage les communautés autochtones dans la gestion de la Grande Barrière de Corail.

Une réglementation plus stricte du tourisme pourrait également être prévue.

Graeme Cumming, professeur et chercheur au Centre d’excellence de l’ARC pour les études sur les récifs coralliens de l’Université James Cook, affirme qu’il y a eu une augmentation exponentielle des permis gouvernementaux délivrés pour les opérations de la Grande Barrière de Corail depuis 2000. L’augmentation des permis est révélée par les données qu’il a découvertes. lors d’une étude sur la gestion de la conservation.

Le pic de permis reflète une augmentation du tourisme international, mais il doute que cela ait eu des effets négatifs majeurs sur la santé des récifs – car les permis étaient principalement pour des activités «généralement à faible impact» comme l’accès aux bateaux d’excursion et les amarres.

Le plan de gestion souligne la nécessité de minimiser la pollution due au ruissellement de surface côtier. Cela signifie réduire l’utilisation d’engrais pour l’agriculture et assurer la survie des habitats côtiers qui atténuent les problèmes de qualité de l’eau, tels que les zones humides côtières et les mangroves.

Le ruissellement de l’agriculture côtière est «la principale source de pollution de l’eau dans le bassin versant du récif et constitue donc un axe majeur d’action et de financement dans le cadre du plan», indique le projet.

Les auteurs souhaitent de nouvelles mesures pour contrôler la pollution de l’eau due au ruissellement urbain et davantage d’opérations de nettoyage pour éliminer les déchets marins autour des récifs, en particulier les déchets plastiques marins.

Ils veulent que le Queensland gère et contrôle mieux le développement côtier, et que le gouvernement national adopte une application plus stricte contre les activités de pêche illégales.

La population des villes le long de la côte du Queensland devrait augmenter régulièrement, «ce qui intensifiera les impacts de l’utilisation associée du récif si elle n’est pas gérée de manière appropriée», indique le projet.

Le plan appelle également à une meilleure protection des communautés d’herbes marines. L’herbe de mer est essentielle à la survie des dugongs en voie de disparition, une espèce cousine des lamantins de Floride.

L’argent serait également destiné à contrôler les futures épidémies d’étoiles de mer à couronne d’épines et la propagation d’espèces envahissantes.

Le plan promet des initiatives futures pour remplacer ou reconstituer les coraux endommagés ou détruits par des tempêtes ou d’autres impacts, citant des expériences antérieures de réensemencement et de déplacement de coraux qui se sont avérées fructueuses.

Le gouvernement australien entend dépenser beaucoup d’argent pour concevoir des stratégies pour aider la Grande Barrière de corail à s’adapter à des températures océaniques plus élevées, y compris des «essais expérimentaux sur récif de certaines techniques» lancés dans les deux ans suivant le début du plan de rétablissement et de protection.

Cumming a qualifié le nouveau plan d ‘«utile», mais a averti qu’il ne résoudrait pas les impacts directs du changement climatique. Il a également exprimé des doutes sur le plan de dépenses du gouvernement pour la pollution de l’eau.

«Je ne suis pas convaincu que le financement engagé par le gouvernement pour la qualité de l’eau soit suffisant pour atteindre les niveaux nécessaires de restauration des bassins versants», a-t-il déclaré. «Des recherches récentes suggèrent que les nutriments contenus dans l’eau de mer aggravent le blanchiment.»

Vendredi, des scientifiques des États-Unis, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’Arabie saoudite ont publié une étude dans la revue Science Advances qui montre que le ruissellement côtier a exacerbé les récents événements de blanchissement des coraux en mer Rouge.

La période de commentaires du public sur le nouveau plan de protection de la Grande Barrière de corail se termine le 30 septembre.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.