Sydney (Australie), 26 novembre . .- Le gouvernement australien a démenti jeudi avoir échangé des prisonniers iraniens sur le territoire australien en échange de la libération de l’université australo-britannique Kylie Moore-Gilbert, libérée mercredi après avoir passé deux années de détention en Iran.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré aux médias que “aucune personne détenue en Australie n’a été libérée” en échange de l’universitaire, mais a évité de commenter d’autres pays, sans les citer.

La télévision d’Etat iranienne a rapporté mercredi que Moore-Gilbert avait été échangé contre trois ressortissants iraniens emprisonnés à l’étranger, décrits par la presse officielle comme “trois activistes économiques iraniens arrêtés pour avoir tenté de contourner les sanctions” contre le pays persan.

Cependant, les médias australiens soulignent qu’au moins deux d’entre eux sont des Iraniens arrêtés en 2012 pour avoir tenté d’attaquer des diplomates de l’ambassade d’Israël à Bangkok.

Moore-Gilbert, experte en études islamiques, a été arrêtée en Iran en septembre 2018, même si ce n’est qu’un an plus tard que son cas est devenu public.

L’universitaire de l’Université de Melbourne, qui a dénoncé dans des lettres avoir subi des abus et propose même d’être une espionne pro-iranienne, a été condamnée l’année dernière à 10 ans de prison pour espionnage et est restée derrière les barreaux en Iran jusqu’à présent.

“La libération du Dr Moore-Gilbert a été une priorité absolue pour le gouvernement depuis son arrestation”, a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères Marise Payne dans un communiqué.

Payne a souligné que l’exécutif de Canberra “a systématiquement rejeté les bases sur lesquelles le gouvernement iranien a arrêté, détenu et condamné le Dr Moore-Gilbert et nous continuons de le faire”.

Après son retour en Australie, l’universitaire va subir une quarantaine, dans un endroit qui ne sera pas divulgué, a ajouté le ministre.

“Je suis venu en Iran en tant qu’ami et avec des intentions amicales, et j’en suis parti avec ces sentiments non seulement intacts, mais renforcés”, déclare l’universitaire dans un communiqué remerciant le gouvernement australien pour sa médiation tout au long de cette “longue et traumatisante période”. »et demande aux médias de respecter votre vie privée.

Les autorités iraniennes ont procédé à plusieurs échanges de prisonniers avec d’autres pays, comme l’Australie et les États-Unis, ces dernières années.

En 2019, l’Australie a libéré l’étudiante iranienne au doctorat Reza Dehbashí, détenue pour avoir tenté d’acheter et d’exporter vers l’Iran, ce qui a coïncidé avec la libération de la blogueuse australo-britannique Jolie King et de son petit ami australien Mark Firkin.