Sydney (Australie), 20 décembre . .- Les autorités australiennes ont augmenté ce dimanche les mesures de restriction aux habitants de la ville de Sydney, qui ne pourront pas se rendre dans l’État voisin de Victoria, compte tenu de l’augmentation des cas de covid -19.

Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, dont la capitale est Sydney, a annoncé dans un communiqué la limitation des réunions privées à dix personnes et interdit la plupart des concerts et des salles de danse jusqu’à mercredi prochain, entre autres restrictions.

Ces mesures s’ajoutent à l’enfermement déclaré hier soir dans le quartier Northern Beaches, au cœur d’une épidémie avec plus d’une trentaine d’infections locales à Sydney, jusqu’à mercredi prochain.

De leur côté, les autorités de Victoria ont déclaré Sydney «zone rouge», de sorte que ses habitants ne pourront pas se rendre dans cet État voisin.

“Sans l’obligation de porter un masque et de rester à la maison tout au long de Sydney, notre gouvernement et les autorités sanitaires ne sont pas convaincus que la situation est sûre (à Sydney)”, a déclaré le gouvernement victorien dans un communiqué.

D’autres États ont également imposé des quarantaines obligatoires de 15 jours pour les voyageurs de la Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé avec plus de 8 millions d’habitants.

L’Australie – qui a maintenu ses frontières internationales fermées depuis mars, à quelques exceptions près – a accumulé 28 128 cas confirmés depuis le début de la pandémie, dont 908 décès.