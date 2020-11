Perle de Suez

L’écrivain Perle de Suez est lauréate du Prix Rómulo Gallegos 2020 pour son roman Pays du diable qui a été choisie à l’unanimité parmi 214 œuvres, selon un jury composé de Laura Antillano (Venezuela), Vicente Battista (Argentine) et Pablo Montoya (La Colombie).

L’annonce a été faite lors d’une visioconférence, dans le cadre de la 16e Foire internationale du livre du Venezuela, et il a été mis en évidence «la force de l’écriture de ce roman, dur et déchirant et possédant un magnifique souffle poétique».

“Pays du diable il gère avec une grande sagesse un rythme narratif concentré et en même temps vertigineux, et établit un équilibre louable entre le développement de l’intrigue, la construction des personnages et le contexte historique qui la soutient », a souligné le jury. Lors de l’annonce, Montoya a souligné «l’intensité narrative atteinte» du roman publié par la maison d’édition Edhasa.

L’auteur a reçu la nouvelle de Córdoba, où elle est née et vit, et dans un bref dialogue avec ., elle a déclaré qu’elle était «très heureuse et excitée» alors qu’elle se préparait à répondre aux appels pour l’annonce du prix qui consiste en près de 95 000 USD pour le roman gagnant, écrit en espagnol.

Suez est le quatrième argentin à recevoir ce prix, car avant ils se distinguaient avec Rómulo Gallegos Abel Posse, Mempo Giardinelli Oui Ricardo Piglia.

Dans la journée d’hier, la liste des 10 finalistes de cette édition avait été publiée, dont les Argentins Caméra Gabriela Cabezón avec Les aventures de Chine Iron, Angela Pradelli avec La respiration violente du monde Oui Gloria Peirano avec Le parcours des hôpitaux.

Les romans sont également venus à cet exemple: Pasolini ou la nuit des lucioles, de José Garcia Lopez (Espagne); Moronga, de Horacio Castellanos Moya (Le sauveur); Filles d’Agar, de Pilar Salamanque (Espagne); Soie d’araignée, de Antolina ortiz (Mexique); Fils de guerre, de Ricardo Rapahel (Mexique); Oui La forêt submergée, de Diego Vargas Gaete (Chili).

L’écrivain argentin Perla Suez. . / Ulises Ruiz Basurto / Archives

Suez est diplômé en littérature moderne, a fondé et dirigé le Centre de diffusion de la recherche et de littérature jeunesse et le magazine Piedra Libre et en 2007, il a remporté la prestigieuse bourse Guggenheim avec le roman “The Passenger”.

L’auteur a remporté le prix Sor Juana Inés de la Cruz 2015 pour son roman Pays du diable et cette année, elle était également l’une des dix finalistes de la première édition du Medifé Filba Foundation Novel Award (FMF) pour Fureur hivernale.

Le prix Rómulo Gallegos porte le nom de l’auteur d’œuvres telles que Le dernier patriote Oui Mlle Barbara est l’un des plus prestigieux de la langue espagnole et parmi ses lauréats figurent des auteurs tels que Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Fernando del Paso Oui Roberto Bolaño.

