Photographie fournie par le service de police de Nashville (Tennessee, USA) dans laquelle un plan général de Commerce Street, dans le centre de la ville, a été capturé, où une grande explosion a été enregistrée vendredi dernier à l’aube qui Les autorités attribuent à un véhicule l’avertissement d’une bombe. Département de police de l’. / Nashville

Les autorités ont identifié ce dimanche l’auteur de l’attentat de vendredi à Nashville et ont assuré qu’il était mort dans l’explosion et qu’il n’y avait aucun autre suspect de l’événement., bien qu’ils continuent d’enquêter sur les raisons pour lesquelles il l’a fait.

Lors d’une conférence de presse, les autorités fédérales et locales ont confirmé que la personne responsable de l’explosion du jour de Noël était Anthony Quinn Warner, un homme blanc de 63 ans vivant dans le sud-est de Nashville.

“Il était présent lorsque la bombe a explosé et a péri dans l’explosion.»A déclaré le procureur américain du district central du Tennessee, Don Cochran, lors d’une conférence de presse.

Les autorités ont identifié Warner comme un suspect possible dans l’explosion grâce à des pistes envoyées par des citoyens et ont obtenu des échantillons de son ADN qu’elles ont ensuite comparé à celui de restes humains trouvés sur les lieux de l’explosion, ont expliqué les agents.

“À l’heure actuelle, rien n’indique que d’autres personnes aient été impliquées», A déclaré l’agent spécial du Bureau fédéral d’enquête (FBI) en charge de l’enquête, Doug Korneski.

Image tirée d’une vidéo de sécurité publiée par la police de Nashville montre une maison mobile qui a été utilisée comme voiture piégée le vendredi 25 décembre 2020 à Nashville, Tennessee. (Police de Nashville via AP)

Les agents enquêtent toujours sur ce qui a conduit Warner à planifier et à lancer l’attaque, et les réponses “ne viendront pas rapidement”, a averti Korneski, ajoutant que nous devrons attendre de connaître la motivation pour déterminer s’il s’agissait d’un acte de terrorisme national.

Le FBI a interrogé samedi plusieurs connaissances de Warner, qui était un spécialiste de l’électronique, et leur a demandé s’ils savaient que le suspect avait peur de la technologie 5G., selon plusieurs chaînes locales.

Les enquêteurs pensent que Warner souffrait de paranoïa liée à la technologie de pointe et pensaient qu’elle pourrait être utilisée pour espionner les Américains, a déclaré WSMV.

Cela correspondrait à l’une des motivations possibles de l’attaque que les chercheurs explorent: la possibilité qu’il était destiné à perturber les télécommunications dans la région.

Le camping-car a explosé alors qu’il était stationné devant le bâtiment d’une société de télécommunications AT&T, perturbant les services de téléphonie fixe et cellulaire de milliers de personnes dans l’État du Tennessee et dans certaines parties du Kentucky et de l’Alabama voisins.

Un véhicule brûle près du site d’une explosion dans la zone Second and Commerce de Nashville, États-Unis, le 25 décembre 2020. Andrew Nelles / Tennessean.com / USA TODAY NETWORK via REUTERS

D’un autre côté, Les autorités ont arrêté le conducteur d’un autre “véhicule suspect” dimanche à l’extérieur de Nashville et ont coupé le trafic sur une section de l’autoroute locale pour enquêter sur l’affaire..

Le véhicule, un camion blanc, avait émis “un message audio similaire à celui entendu avant l’explosion du jour de Noël à Nashville”, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Rutherford dans le Tennessee.

Cependant, après plusieurs heures de recherche, Les autorités n’ont trouvé aucun explosif dans le camion blanc et ont clos l’affaire, ont rapporté divers médias locaux.

L’explosion de Nashville a fait trois blessés légers et endommagé des dizaines de bâtiments lorsqu’un camping-car bombardé a explosé tôt le jour de Noël, quelques minutes après la diffusion d’un enregistrement appelant à l’évacuation.

Juste avant que j’éclate le message d’alerte du camping-car s’est arrêté et la chanson «Downtown» de Petula Clark a commencé à jouer, selon la police locale.

Avec des informations d’.

