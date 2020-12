Selon plusieurs sources de l’enquête confirmées à CNN ce samedi, c’est la principale hypothèse utilisée par les agents qui enquêtent sur le domicile du suspect, non identifié, dans le sud-est de Nashville.

Miamimundo / DLA

Lors de l’enquête sur la scène du crime, des «tissus» qui semblaient être des «restes humains» ont été découverts et sont en cours d’analyse par des équipes scientifiques.

La maison de l’éventuel auteur de l’explosion a été identifiée grâce à une image Google Street View dans laquelle un véhicule similaire à celui recherché est vu garé devant dans le sud-est de la ville.

L’agent spécial du FBI, Douglas Korneski, a déclaré samedi qu’il n’y avait aucun signe d’autres «menaces» similaires.

Les raisons qui ont conduit l’auteur à exploiter le camping-car sont inconnues, mais l’une des hypothèses est qu’il a tenté d’endommager un centre de la société de télécommunications AT&T devant lequel il était stationné.

Après l’explosion, les avions de l’aéroport de la ville n’ont pas pu décoller et la ligne 911 a été temporairement hors service en raison des effets de la détonation sur l’infrastructure de l’opérateur téléphonique.

Dans les quinze minutes qui ont précédé l’implosion du camping-car, un message enregistré dans la voix d’une femme a pu être entendu demandant aux gens de fuir parce qu’il y avait une bombe.

Le gouverneur de l’État a demandé au président Donald Trump de déclarer l’état d’urgence au Tennessee.

Voiture piégée

Selon les autorités, l’explosion à Nashville a été causée par le camping-car, qui aurait été utilisé comme voiture. bombe.

Une grande partie du Tennessee était toujours sans téléphone, Internet et autres services de télécommunications samedi après l’explosion du véhicule dans le centre-ville calme de Nashville tôt vendredi.

Les systèmes d’urgence de la police du Tennessee et du Kentucky, ainsi que la hotline communautaire COVID-19 de Nashville, étaient en panne parce qu’un bureau central d’AT & T a été affecté par l’explosion. Le bâtiment avait un central téléphonique, avec des équipements de réseau, mais la société a refusé de dire exactement combien de personnes ont été touchées.

AT&T a déclaré qu’il avait du mal à obtenir des services pour une restauration rapide parce qu’il y avait un incendie qui “s’est rallumé pendant la nuit et a conduit à l’évacuation du bâtiment.” Il a dit que cela a forcé ses équipes à travailler avec des ingénieurs en sécurité et en structure et à percer des trous d’accès au bâtiment pour rétablir l’alimentation.

“Nos équipes continuent de travailler 24 heures sur 24 sur les efforts de récupération après l’explosion d’hier matin à Nashville”, a déclaré la société dans un communiqué samedi. “Nous avons deux sites mobiles portables fonctionnant au centre-ville de Nashville et de nombreux sites portables supplémentaires sont en cours de déploiement dans la région et la région de Nashville”, a-t-il ajouté.

Le gouverneur Bill Lee a demandé samedi à la Maison Blanche une aide fédérale en raison de la “gravité et de l’ampleur” de l’impact de l’explosion. Au moins 41 propriétés ont été endommagées et les systèmes de communication, y compris les services de téléphonie domestique et cellulaire et les centres d’appels 911, ont échoué dans tout l’État, a-t-il ajouté. Il a précisé que le Kentucky et le nord de l’Alabama étaient également touchés.

Les pannes ont même forcé les décollages de vols à être brièvement suspendus à l’aéroport international de Nashville, mais le service fonctionnait normalement samedi.

Le chef de la police métropolitaine John Drake, plusieurs de ses agents se sont rendus dans un endroit où des coups de feu avaient été rapportés vendredi lorsqu’ils ont trouvé le véhicule diffusant un enregistrement avertissant qu’une bombe exploserait dans 15 minutes. La police a évacué les bâtiments voisins et a appelé l’unité anti-explosifs. Le véhicule a explosé peu de temps après, selon Drake.

La police pense que l’explosion était intentionnelle, mais le motif ou la cible est inconnu. Drake a souligné que les autorités n’avaient reçu aucune menace avant l’explosion.

“Ce matin, j’ai visité les lieux de l’attaque”, a tweeté samedi le gouverneur Bill Lee. “Les dégâts sont choquants et c’est un miracle qu’aucun habitant ne soit mort.”

Restes humains?

Vendredi, le chef de la police a déclaré que les enquêteurs sur les lieux “ont trouvé des tissus qui, selon nous, pourraient être des restes, mais ils seront examinés et nous leur ferons savoir ce qui se passe”. Les policiers se sont abstenus de préciser s’ils correspondaient à quelqu’un qui se trouvait à l’intérieur du véhicule. Aucune nouvelle information sur le tissage n’a été rendue disponible samedi.

Le FBI a assumé la direction des enquêtes, a déclaré le porte-parole de cette agence fédérale, Joel Siskovic. Des enquêteurs du Département américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) ont également visité le site. Le FBI est le principal organisme d’application de la loi chargé d’enquêter sur les crimes fédéraux, tels que les explosions et les actes terroristes.

Le maire John Cooper a décrété un couvre-feu pour la région.

De la fumée noire et des flammes ont été vues vendredi matin dans le centre-ville de Nashville, où se trouve sa zone touristique regorgeant de bars, de restaurants et de boutiques. L’explosion a secoué plusieurs bâtiments à plusieurs rues de là et a cassé leurs fenêtres.