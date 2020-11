Photographie prise en avril 2018 dans laquelle une femme était enregistrée lors du dépôt de fleurs à l’endroit où une camionnette a écrasé plusieurs personnes à Toronto (Canada). . / Warren Toda / Archives

Toronto (Canada), 10 novembre . .- Alek Minassian, auteur du massacre de 10 personnes à Toronto en avril 2018, ainsi que 16 autres blessés, en écrasant des passants avec une camionnette qui marchaient le long du trottoir d’une rue, a déclaré ce mardi non pénalement responsable de ses actes.

Minassian, qui a comparu par vidéoconférence depuis la prison devant un tribunal de Toronto au début du procès pour le massacre du 23 avril 2018, a seulement dit à la juge Anne Molloy qu’il s’était déclaré «non criminellement responsable de toutes les accusations».

Minassian, qui a été lié à un mouvement misogyne qui a émergé sur les forums Internet appelé «incel», un terme qui signifie «célibat involontaire», est accusé de 10 meurtres au premier degré et de 16 tentatives de meurtre.

Huit des 10 personnes décédées étaient des femmes, âgées de 22 à 94 ans. Plusieurs des blessés ont subi une amputation d’un membre et de graves lésions cérébrales, entre autres.

En mars de cette année, Minassian, 28 ans, s’est déclaré l’auteur du massacre, mais son avocat, Boris Bytensky, a déclaré aujourd’hui au début du procès que son client n’était pas pénalement responsable de ses actes parce qu’il était atteint de maladie mentale.

La famille de Minassian a déclaré que l’agresseur souffrait du syndrome d’Asperger, une forme d’autisme.

Le 23 avril 2018, Minassian, qui avait 26 ans à l’époque, a récupéré une fourgonnette de location qu’il avait louée trois semaines à l’avance et a parcouru 2,5 kilomètres sur la rue Yonge, l’une des rues principales de Toronto, submergeant le passants marchant sur les trottoirs.

Peu de temps après, un policier a arrêté Minassian à côté de la camionnette, un moment filmé par plusieurs passants. Minassian, qui prétendait que son téléphone portable était un pistolet, a demandé à plusieurs reprises au policier de lui tirer une balle dans la tête.

Finalement, l’agent Ken Lam l’a arrêté sans autre incident.

Avant de lancer son attaque, Minassian a publié un message misogyne sur Facebook déclarant que «la rébellion incel a commencé. Nous allons faire tomber tous les Chads et Stacys», une référence à Elliot Rodger, un étudiant américain qui en 2014 a tué six personnes et blessé treize autres personnes lors d’une attaque près de l’Université de Californie.

Suite à son arrestation, Minassian a déclaré aux enquêteurs de la police qu’il était sexuellement frustré parce qu’il n’avait jamais eu de petite amie et était vierge. Minassian a également déclaré que son objectif était d’inspirer plus d’attaques.