Entre stimulus et réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouvent notre croissance et notre liberté. —Apocyphal, souvent attribué au psychiatre Viktor Frankl

«Nous devons apprendre à vivre avec.» Telle est essentiellement la réponse actuelle proposée par le gouvernement des États-Unis et de nombreux gouvernements d’État, car le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus SRAS-CoV-2, continue de faire des ravages dans tout le pays. Au moment d’écrire ces lignes, les États-Unis comptaient plus de six millions de cas de COVID-19, avec plus de 180000 décès.

Mon institution, l’Université du Michigan et mon État, ont eu une réponse relativement réussie au COVID-19. Le centre de commande des incidents de notre centre médical a été ouvert le 24 janvier, quelques jours après le premier cas confirmé de COVID-19 aux États-Unis.Notre unité régionale de confinement infectieux (RICU), une unité spécialement conçue pour les maladies infectieuses hautement transmissibles, a été ouverte dans les cinq jours suivant la Le cas du COVID-19 a été confirmé pour la première fois dans l’État le 10 mars. Cette mobilisation rapide a sauvé des vies et a permis même aux plus malades atteints de COVID-19 de se battre. Après avoir culminé à près de 250 patients hospitalisés (environ 25% de la capacité totale de notre hôpital) aux prises avec le COVID-19 en avril, nos chiffres ont rapidement diminué au début du mois de juin. Cependant, ces chiffres ne racontent pas toute l’histoire.

Les pertes directes du COVID-19 à l’échelle nationale – plus de 180 000 mères, pères, grands-parents, sœurs, frères, enfants et amis sont partis – sont dévastatrices. Cependant, ceux qui sont morts du virus et leurs familles ne sont pas les seuls à souffrir de la mauvaise réponse nationale à la pandémie. Nous assistons maintenant à la deuxième vague de décès et de morbidité dans notre hôpital – mais pas à partir du COVID-19 lui-même, où nos nombres de cas se situent entre les chiffres uniques et les adolescents depuis plusieurs mois. Cette prochaine vague de soins provient du retard des soins en raison des effets prolongés du virus sur notre système de soins de santé en difficulté.

Le COVID-19 est actuellement la troisième cause de décès aux États-Unis, mais cela signifie qu’il existe deux fléaux qui causent encore plus de morbidité et de mortalité: les maladies cardiaques (la première cause de mortalité en Amérique) et le cancer (numéro deux). Au cours de l’été, dans mon travail de gériatre hospitalier, j’ai géré plusieurs décès dus à une insuffisance cardiaque en phase terminale et posé plusieurs nouveaux diagnostics de cancer à des stades plus avancés de la maladie avec des options de traitement limitées. La quantité de morts et de souffrances dont j’ai été témoin cet été, n’ayant pas travaillé directement avec des patients atteints de COVID-19 depuis des mois, est parmi les pires que j’ai vues de toute ma carrière médicale.

Une enquête du Washington Post a révélé qu’il y avait eu 8 300 décès de plus par maladie cardiaque dans cinq États (New York, dirigé par New York, Massachusetts, New Jersey, Michigan et Illinois) entre mars et mai, soit environ 27% de plus que serait prédite à partir des années précédentes. À elle seule, la ville de New York a enregistré plus de 4 700 décès supplémentaires dus à une maladie cardiaque. Comme les hôpitaux de New York étaient débordés de COVID-19, ils étaient incapables de prendre soin de qui que ce soit d’autre. Cela comprenait des personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, de complications d’un cancer ou éventuellement d’un cancer non diagnostiqué et d’autres conditions. Il n’y avait tout simplement pas de lits d’hôpital dans toute la ville.

Alors que le traitement du cancer est souvent géré en ambulatoire, le diagnostic initial du cancer est souvent posé dans un hôpital, soit au service des urgences, soit à l’étage de l’hôpital. Lorsqu’il n’y a pas de lits d’hôpital disponibles, l’enquête sur les symptômes vagues de malaise, de perte de poids et de saignements inexpliqués est retardée; et les cellules cancéreuses ou les tumeurs continuent de croître sans relâche. Pour les maladies cardiaques, les personnes souffrant de douleurs thoraciques peuvent souffrir en silence. La plaque continue de s’accumuler, jusqu’à ce qu’une condition qui pourrait être gérée par une intervention coronarienne percutanée (ICP), un cathétérisme coronaire avec mise en place d’un stent pour maintenir l’artère ouverte, devienne rapidement une artère complètement bloquée qui nécessite un ensemble complètement nouveau d’artères collatérales pour maintenir le cœur en vie (pontage coronarien, une chirurgie beaucoup plus risquée avec une durée d’hospitalisation plus longue); ou, pire encore, quelque chose de complètement inopérable, causant une mort inévitable.

Cela trahit l’un des plus grands dangers de notre système de santé américain du XXIe siècle: les très faibles marges dans les hôpitaux. Les lits d’hôpital vides ne rapportent pas d’argent. Lorsque les soins médicaux sont monétisés, l’effet est la fermeture d’hôpitaux à faible revenu, comme l’hôpital Hahnemann de Philadelphie en 2019, et de centaines d’hôpitaux urbains ou ruraux à faible revenu à travers le pays. Même avant le COVID-19, de nombreux hôpitaux fonctionnaient sur des marges extrêmement minces. Nous recevions presque quotidiennement des courriels indiquant que la capacité de lit était pleine, que des dizaines de patients étaient hébergés aux urgences pendant des heures, voire des jours.

COVID-19 s’attaquait à un système déjà cassé. Ces heures dans la salle d’attente, les jours dans un service d’urgence en attendant un lit sur le sol, se sont étirées en semaines ou en mois sans soins. Lorsque nous n’avions pas de lits d’hôpital disponibles dans une région ou un état, lorsque nous n’embauchions que le niveau minimum de personnel qualifié pour «maintenir les bénéfices», nous n’avions aucune élasticité pour gérer une catastrophe de masse, telle qu’une pandémie. Le COVID-19 nous a littéralement obligés à prendre des décisions sur les vies les plus importantes – celles qui souffrent du virus ou celles qui souffrent d’autres maladies chroniques graves? Le système de santé américain est comme un poumon malade: il n’a pas d’élasticité, pas de compliance, pas de place pour se développer de telle sorte qu’il puisse absorber suffisamment d’oxygène pour l’aider à respirer.

Dans mon établissement, nous avons eu la chance, grâce à une action rapide à la fois au niveau institutionnel et au niveau de l’État de la part du gouverneur Gretchen Whitmer, que nous disposions encore de suffisamment de lits d’hôpital même au plus fort de notre pandémie pour aider les personnes les plus malades sans COVID-19 ; ventilateurs pour les personnes atteintes de cancer ou d’insuffisance cardiaque grave, pour nous donner du temps et éventuellement sauver leur vie, ou du moins avoir des objectifs significatifs de conversations sur les soins et une transition ordonnée vers les soins palliatifs et le retour à la maison de la personne gravement malade. De nombreuses villes et États n’ont pas été aussi chanceux.

Ce que beaucoup ne réalisent pas, c’est que si les États-Unis avaient eu une riposte rapide et organisée à une pandémie au niveau national, cela aurait non seulement sauvé des dizaines de milliers de vies du virus COVID-19 lui-même, mais aurait également donné aux gens des problèmes graves. maladies chroniques, y compris les maladies cardiaques et le cancer, une meilleure chance d’obtenir le traitement dont ils ont besoin pour survivre. Pour les personnes atteintes d’une maladie insurvable, cela leur aurait donné un lit d’hôpital, une conversation sur les objectifs de soins, y compris le patient et ses proches, et le temps dont ils avaient besoin pour gérer leur décès selon leurs propres conditions.

Lorsque la pandémie sera terminée, il sera clair que les centaines de milliers de décès dus au COVID-19 ne seront que la pointe de l’iceberg. Dans l’espace qui nous a été donné entre le stimulus et la réponse, l’Amérique n’a collectivement rien fait, et au lieu de la croissance et de la liberté, nous aurons été témoins de la souffrance et de la mort de millions d’Américains. Cependant, un autre espace s’est maintenant ouvert: un lit d’hôpital vide de 3 000 $ de profit est-il perdu ce jour-là, ou plutôt une place disponible pour fournir des soins vitaux à une personne dans le besoin? Nous avons le pouvoir de choisir notre réponse aux urnes.