Des militants déguisés en boîtes aux lettres de la Maison Blanche, de l’hôtel de ville de Philadelphie et du service postal des États-Unis (USPS) se tiennent dans une rue deux jours après l’élection présidentielle américaine de 2020, à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis. 5 novembre 2020. REUTERS / Eduardo Muñoz

Par Trevor Hunnicutt, Steve Holland et Andy Sullivan

WILMINGTON, Dél./WASHINGTON, 6 novembre (.) – Le démocrate Joe Biden était sur le point de remporter la Maison Blanche vendredi, élargissant son avance sur le président Donald Trump dans les principaux États de Pennsylvanie et de Géorgie, même en tant que républicains Ils cherchaient à amasser 60 millions de dollars pour financer des poursuites contre les résultats.

Trump est resté provocant, promettant de pousser avec des allégations non fondées de fraude, alors qu’une nation anxieuse attendait la clarté lors d’une élection qui n’a fait qu’intensifier la profonde polarisation du pays.

Le quatrième jour du décompte des voix, l’ancien vice-président Biden détenait une avance de 253-214 dans le vote du collège électoral État par État déterminant le vainqueur, selon Edison Research.

Obtenir les 20 votes électoraux de Pennsylvanie placerait Biden au-dessus des 270 dont il a besoin pour remporter la présidence après une carrière politique qui remonte à près de cinq décennies.

Biden gagnerait également s’il l’emportait dans deux des trois autres États clés où il était en tête vendredi: la Géorgie, l’Arizona et le Nevada. Comme la Pennsylvanie, tous les trois étaient encore en train de traiter les bulletins de vote vendredi.

À l’échelle nationale, Biden a mené Trump avec 4,1 millions de votes sur un record de 147 millions de votes.

Cependant, son avance était beaucoup plus faible dans ces quatre États contestés – seulement 83 038 voix sur plus de 16 millions de voix. En Géorgie, il n’a mené que par 3 962 voix.

Alors que l’avance de Biden augmentait en Pennsylvanie, des centaines de démocrates se sont rassemblés devant le site de dépouillement du centre-ville de Philadelphie, portant des t-shirts jaunes sur lesquels on pouvait lire “Compter chaque vote”.

Deux hommes ont été inculpés de crimes liés aux armes à feu après avoir été détenus près du centre, qui est devenu le centre des manifestations. Les médias locaux ont affiché des autocollants sur son véhicule faisant la promotion de QAnon, une théorie du complot pro-Trump.

A Detroit, une foule de partisans de Trump, certains armés, ont manifesté devant un site de comptage, agitant des drapeaux et criant “Combattez!”

Sous le slogan «Stop the Steal», les partisans de Trump ont prévu 62 rassemblements séparés pour vendredi et samedi.

Biden prévoyait de prononcer un discours aux heures de grande écoute vendredi, selon deux personnes familières avec son emploi du temps, même si les chaînes de télévision ne font pas de lui le vainqueur.

Au fur et à mesure que le décompte des voix progressait, les démocrates étaient de plus en plus frustrés que Biden n’ait pas encore été déclaré vainqueur. “Ces médias ont été intimidés par Trump”, a écrit le stratège démocrate Brad Woodhouse sur Twitter.

Pendant ce temps, Trump n’a montré aucun signe qu’il était prêt à bouger, car sa campagne a lancé une série de poursuites judiciaires qui, selon les experts juridiques, ne modifieraient probablement pas le résultat de l’élection.

“Joe Biden ne devrait pas revendiquer injustement la fonction de président. Je pourrais aussi faire cette réclamation. Les procédures judiciaires ne font que commencer!” a écrit sur Twitter.

Trump a lancé jeudi une attaque extraordinaire contre le processus démocratique, apparaissant à la Maison Blanche la nuit pour prétendre à tort que l’élection était “volée”. Les responsables électoraux de tout le pays ont déclaré qu’ils n’étaient au courant d’aucun acte répréhensible important.

Certains des collègues républicains de Trump au Congrès ont déclaré que le président devrait atténuer sa rhétorique.

Le Comité national républicain cherche à lever au moins 60 millions de dollars auprès de donateurs pour financer les contestations judiciaires de Trump, ont déclaré deux sources proches du dossier.

En Pennsylvanie et en Géorgie, Biden a surpassé Trump lorsque les responsables ont traité des milliers de bulletins de vote par correspondance qui ont été déposés dans les bastions démocratiques urbains, y compris Philadelphie et Atlanta.

(Reportage de Trevor Hunnicutt à Wilmington, Delaware et Steve Holland à Washington. Reportage supplémentaire de Jarrett Renshaw à Philadelphie, Michael Martina à Detroit, et Andy Sullivan, Aram Roston, Richard Cowan, John Whitesides, Simon Lewis et Daphne Psaledakis à Washington. Édité dans Espagnol par Gabriela Donoso)