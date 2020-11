Combo de photographies de Sofia da Palma Rodrigues et Diogo Cardoso, prix Roi d’Espagne pour le journalisme environnemental et le développement durable 2019. . / .TV

Lisbonne, 2 novembre . .- Les Portugais Sofia da Palma Rodrigues et Diogo Cardoso, prix du roi d’Espagne pour le journalisme environnemental et le développement durable 2019, ont soutenu que l’avantage de faire du journalisme indépendant était de pouvoir consacrer plus de temps à approfondir les sujets.

“Faire ce travail avec le temps est la seule façon de le faire, car les journalistes n’ont tendance à être spécialisés dans aucun domaine et s’ils veulent traiter les problèmes qu’ils abordent de manière sérieuse et multiple, à plusieurs voix, ce n’est possible qu’avec le temps”, De Palma Rodrigues a déclaré dans des déclarations à Efe.

L’équipe, du média indépendant portugais Divergente, a passé un mois dans le nord du Mozambique pour documenter comment de grandes entreprises agricoles se sont établies dans l’une des régions les plus fertiles du pays alors que des milliers de petits agriculteurs ont été expropriés, puis ont passé un an et demi. pour traiter toutes les informations avant de les publier.

“C’est un format qui est très difficile à reproduire dans les médias traditionnels et les indépendants finissent par assumer ce rôle de gérer les problèmes sans les restrictions de temps et de budget qui sont plus visibles dans les médias traditionnels”, a déclaré Diogo Cardoso, un autre des auteurs. .

Le travail de Divergente a également été diffusé en format documentaire sur la chaîne RTP Africa et publié sous forme de rapport écrit dans le journal “Público”.

Cardoso a soutenu que ce modèle de diffusion dans d’autres médias avec plus de haut-parleurs est important pour attirer la répercussion médiatique sur le sujet et le journalisme indépendant lui-même.

«À la fois en tant que format et en tant que système d’entreprise, cela finit par être la voie naturelle. Nous publions l’enquête complète sur notre plateforme, où les personnes les plus intéressées peuvent lire et analyser toutes les informations en détail, puis nous créons des formats plus adaptés aux médias. traditionnel », a-t-il expliqué.

L’objectif principal, a-t-il ajouté, est «de faire l’histoire le plus loin possible».

Le travail a été distingué par le prix spécial ibéro-américain pour le journalisme environnemental et le développement durable, un prix qui, selon Sofia de Palma Rodrigues, «fait du bruit» pour attirer l’attention sur les questions traitées par le journalisme indépendant.

Ces types de récompenses “sont importants car ils attirent l’attention sur le bon travail qui est fait dans les médias indépendants et aussi parce qu’ils fournissent un coussin financier pour que les journalistes qui le font puissent continuer sur cette voie”, a-t-il déclaré.

Les Prix du Roi d’Espagne pour le journalisme sont convoqués chaque année par l’Agence Efe et l’Agence espagnole de coopération internationale au développement (Aecid), un organisme dépendant du ministère des Affaires étrangères. .

pfm / jac

(vidéo)