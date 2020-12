(Bloomberg) – Le sort des obligations vendues par Braskem Idesa SAPI, l’une des plus grandes sociétés chimiques du Mexique, pourrait être entre les mains du président Andrés Manuel López Obrador.

La dette de 900 millions de dollars de la société brésilienne-mexicaine due en 2029 a chuté de près de 10% mercredi, après que la décision du Mexique d’annuler un contrat d’approvisionnement en gaz naturel l’ait contraint à fermer une usine de production clé, Ethylène. XXI. C’était la pire performance hebdomadaire pour les billets depuis mars 2019.

Les analystes disent qu’il y a peu de chances que les obligations se rétablissent jusqu’à ce que Braskem Idesa, un partenariat entre une unité du Brésilien Odebrect SA et du Mexique Grupo Idesa, parvienne à un accord avec le leader mexicain. Les obligations de Braskem Idesa ont été les moins performantes parmi les entreprises mexicaines la semaine dernière, contrebalançant une tendance à la hausse chez leurs pairs.

Les négociations pourraient s’éterniser si le contrat se transforme en différend politique alors que les élections de mi-mandat au Mexique se profilent l’année prochaine, a déclaré Soummo Mukherjee, analyste principal chez Lucror Analytics en Floride, par courrier électronique. Les obligations pourraient rester volatiles, “car le président AMLO continuera probablement à utiliser la situation actuelle à des fins politiques”, a-t-il déclaré.

L’éthylène XXI est depuis longtemps dans le viseur de López Obrador, en raison d’un contrat d’approvisionnement en éthane inférieur à celui du marché, mis à part celui qui a été suspendu, entre la société et la compagnie pétrolière publique Petróleos Mexicanos.

La tension a éclaté en août, lorsqu’un ancien chef de Pemex, comme le producteur national de pétrole est connu, a témoigné dans une affaire de corruption non liée que Braskem Idesa avait reçu des “avantages économiques” et des privilèges dans les prix de l’approvisionnement en éthane.

Cela, à son tour, a conduit López Obrador à demander la résiliation du contrat d’éthane. Ce n’est que la semaine dernière que Braskem Idesa a déclaré dans une lettre que Cenagas, une agence gouvernementale mexicaine qui supervise les gazoducs, l’avait informée que le contrat de gaz naturel avait été suspendu. López Obrador a déclaré que le contrat avait expiré et qu’il ne serait pas renouvelé en raison de la corruption présumée.

Braskem Idesa a nié à plusieurs reprises les allégations de corruption et a déclaré en août qu’il avait été acquitté lors d’enquêtes menées au Mexique et au Brésil. Dans une déclaration après l’annulation mercredi, Braskem a déclaré que la fermeture de l’usine violait plusieurs dispositions légales.

Un porte-parole de López Obrador n’a pas répondu à une demande de commentaire. Dans une interview avec Aristegui Noticias, un site d’information mexicain, le PDG de Grupo Idesa, Patricio Gutiérrez Fernández, a déclaré que Braskem Idesa était prêt à négocier.

«La main que le gouvernement a joué en fermant le pipeline vers l’usine signifie en fait que les pourparlers doivent avancer rapidement», a déclaré Roger Horn, stratège principal chez SMBC Nikko Securities America à New York.

Pourtant, bien que Braskem Idesa envisage de porter l’affaire devant les tribunaux, rien ne garantit qu’une décision entraînera “un retour durable aux opérations telles qu’elles étaient”, déclare Mukherjee de Lucror. Cela pourrait signifier qu’il y a «potentiellement plus d’inconvénients que d’avantages aux niveaux actuels», dit-il.

En dehors de Braskem Idesa, la dette des entreprises mexicaines a ajouté aux gains sur les obligations souveraines libellées en pesos et en dollars la semaine dernière.

Les taux de swap mexicains et les rendements obligataires libellés en peso ont chuté, l’arrière étant beaucoup plus bas que le front, ce qui a entraîné un aplatissement de la courbe à la hausse. Le sentiment du marché a été favorable car le peso s’est apprécié pour la cinquième semaine et les investisseurs ont été plutôt positifs quant aux perspectives des titres à revenu fixe mexicains.

«Les rendements continueront probablement de baisser, en ligne avec la vigueur des marchés émergents, malgré la liquidation des bons du Trésor américain», déclare George Lei, stratège de Bloomberg.

Cette semaine, les investisseurs se pencheront sur les chiffres de l’inflation pour novembre, qui devraient être bien inférieurs à la limite supérieure de 4% de la banque centrale. Cela devrait donner à la banque centrale un répit pour les réductions après que les autorités ont maintenu le taux directeur stable le mois dernier. Le Mexique fera également état de l’investissement fixe brut pour septembre et de la production industrielle pour octobre.

