Il y a un peu plus d’un mois, grâce à Masterchef Celebrity, les gens ont découvert un autre aspect de la vie de Claudia Villafañe. Au milieu des marmites, la recette des «gnocchis de Claudia» et la pression du jury, Dalma et la mère de Gianinna étaient authentiques non seulement en cuisine, mais aussi en racontant des anecdotes liées à chaque plat qui allaient de son enfance, jusqu’à son passage en Italie où Diego Maradona a joué pour Naples et son rôle de grand-mère dans la fabrication des empanadas au thon que Bejamín aime.

La mort de Diego Maradona mercredi dernier a fait Claudia a dû s’absenter plusieurs jours des enregistrements du programme Telefe conduit par Santiago del Moro. Comme il pouvait le savoir TéléSalon, le candidat, l’un des favoris du jury composé de Germán Martitegui, Damián Betular et Donato de Santis, elle n’a été remplacée par aucun autre célèbre pendant les jours où elle n’était pas là.

«Nous la comptons sur tout ce dont elle a besoin. Nous lui avons donné l’espace dont il a besoin et nous serons prêts pour son retour »Ils ont dit de la station, et bien qu’ils aient assuré que Villafañe reviendrait, ils ne pouvaient pas dire exactement quand, puisque la décision sera sa responsabilité. La production a enregistré les deux prochaines semaines de l’émission de téléréalité, de sorte que l’absence de Claudia de l’émission n’aura un impact que la mi-décembre.

Mercredi soir, avant le gala de l’émission, Telefe a montré une vidéo de l’animatrice qui a offert son soutien à Claudia et à sa famille, au nom de toute l’équipe de production.

«Il m’est très difficile de me tenir ici aujourd’hui. Je représente beaucoup de collègues qui travaillent tous les jours, qui mettent sur pied ce programme, qui font ce programme que la famille argentine aime tant. Aujourd’hui est un jour très spécial. C’est un jour de deuil national. Diego est mort. Et, comme tout le monde le sait, ici dans ce programme, pratiquement tous les soirs, elle brille: Claudia Villafañe“, commencé.

Et puis il a expliqué: «Nous voulions évidemment être avec elle, avec sa famille. Et démarrez ce programme comme ça. Simplement, lui donnant mes condoléances et disant que nous sommes aussi, comme vous, consternés par la nouvelle de la mort du Dix».

«Nous allons l’aimer en termes de sport. Et, sûrement, le duel se déroule à l’intérieur de chacun des Argentins qui est là, de l’autre côté, à regarder. C’est un jour que nous n’oublierons plus jamais“Il a dit en regardant la caméra et avant de lancer le programme lui-même, il a ajouté:” Il en est ainsi. Masterchef est une fête tous les jours, le programme de la famille argentine. Mais, avant de démarrer le programme que nous faisons tous les soirs sur l’écran Telefé, Moi, représentant de nombreux collègues, je tenais à offrir mes condoléances à notre amie et collègue Claudia Villafañe ainsi qu’aux fils et filles (de Diego) ».

Bien qu’elles n’aient pas été en couple depuis plus d’une décennie, Claudia était très attristée par la mort de son premier amour et accompagnait ses filles Dalma et Gianinna tout le temps dans cette dure transe.

