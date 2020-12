Le président colombien Ivan Duque s’exprime lors d’un entretien avec ., au milieu de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Bogota, Colombie, le 26 juin 2020. REUTERS / Luisa Gonzalez

Comme il est d’usage à la veille de la nouvelle année, les Colombiens planifient leurs projets et stratégies pour l’année à venir; Dans le cas du président de la République, Iván Duque Márquez, il n’a pas fait exception et il s’est déjà fixé l’un de ses principaux objectifs pour la dernière année de son mandat en Colombie: faire en sorte que l’économie du territoire national augmente de 5% et mettre strictement en œuvre la vaccination contre le nouveau coronavirus.

Cela a été confirmé par le président au journal El Tiempo, un média avec lequel il s’est entretenu sur diverses questions, dont l’éventuelle candidature à la présidence de Marta Lucía Ramírez, sa formule vice-présidentielle.

Duque salue l’année prochaine et dans son dialogue avec les médias de Bogota il assure qu’il espère que le pays devancera la pandémie, que l’économie pourra être réactivée, entre autres événements qu’elle se développe en compagnie de la “Le secteur privé et avec les gouvernements locaux et aussi avec de nombreux secteurs de la population.”

El Tiempo a interrogé le président colombien sur les «chicharrones» qu’il laissera au prochain gouvernement. Duque a déclaré qu’il ne craignait pas que les campagnes politiques commencent plus tôt, tout comme il a lui-même reconnu qu’il avait commencé la sienne en 2016 avec «Les ateliers de construction du pays en 2016, près de deux ans et demi avant les élections».

A ce sujet, le chef de l’Etat considère que depuis les campagnes contiennent des «propositions et débats de fond» et mettent de côté les «griefs», le «populisme» et la «démagogie», tout cela en vaudra la peine et il exhorte les citoyens à exiger cela lors des prochaines élections électorales.

Dans les projets qu’il livrera avant de quitter la Casa de Nariño, Duque a déclaré qu’avant le ’22’, il quittera “plus de 1300 ouvrages” qui, selon lui, comprennent “20 autoroutes de quatrième génération, la plus grande expansion des énergies renouvelables, la plus grande plan de connectivité que la Colombie a développé, entre autres », a déterminé le président.

En raison de la pandémie, la Colombie a été en détention obligatoire pendant près de 7 mois. Au cours de cette année, selon le président Duque Márquez, “Nous clôturons l’année avec le taux d’homicides le plus bas depuis 46 ans”, De plus, selon le président, le pays a également réduit son taux d’enlèvements en 40 ans.

D’autre part, il a souligné que sous son gouvernement, ils ont réussi à réduire le trafic de drogue, à augmenter l’enseignement supérieur des jeunes, à renforcer l’agriculture, à accroître l’accès à l’achat de logements, entre autres réalisations que Duque a soulignées lors de son entretien avec le journal colombien.

‘L’avenir de la Colombie est au centre’

Malgré le fait que de nombreux leaders d’opinion colombiens assurent que la politique du “ centre ” n’existe pas, le président Duque se reconnaît au sein de cette rive politique et lorsqu’il s’enquiert de son “ côté ” préféré de la personne qui lui succède au gouvernement, a-t-il déclaré. que: «l’avenir de la Colombie est au centre, les extrémismes sont destructeurs».

Assuré que la politique du centre “a été et sera ma conviction”. En outre, il a déclaré que la Colombie “ne peut pas tomber dans le piège des apologistes de l’échec vénézuélien”, faisant référence au régime de Nicolás Maduro. Bien qu’il ait parlé des groupes politiques du pays, Il n’a pas révélé qui il considérait comme un candidat potentiel pour remettre le mandat colombien en 2022.

Avez-vous défendu le Centre démocratique?

Yamid Amat a assuré que le Centre démocratique (CD) avait perdu “beaucoup de force électorale” et a demandé à Duque ce qu’il pensait de cette situation. Le chef de l’Etat a catégoriquement assuré qu’il ne comprend pas “Quel est le support de votre réclamation” et il a rebondi en disant que le parti de l’Uribismo est celui qui compte “Avec plus de sièges au Sénat” et qu’est-ce que “La deuxième force dans la chambre”. En outre, il a souligné que grâce à la CD “nous avons remporté la présidence en 2018 avec une large coalition”, il a également souligné que ce parti a gagné << Maires, gouvernorats, conseils et assemblées lors d'élections régionales“A ajouté le président.

«-Le Centre démocratique- est une force vivante qui doit être renforcée programmatiquement chaque jour dans une véritable plate-forme centrale», Iván Duque.

Dans son dialogue avec El Tiempo, Duque a évoqué les factions générées avec les noms de famille de politiciens colombiens, communément appelés «ismes». Il a dit qu’Álvaro Uribe était “un ennemi des ismes” et que ce qui devrait être renforcé, ce sont les partis à travers des coalitions. Une fois de plus, il a dit que le centre était la solution de la Colombie parce que “En 2018, nous avons démontré qu’une large coalition peut être réalisée avec une vision du centre.” Ce qui est curieux car malgré le fait que le président se conçoit comme un centre politique, le parti avec lequel il a remporté les élections présidentielles de 2018 (Centro Democrático) est largement reconnu à droite, comme le lui a dit la sénatrice María Fernanda Cabal. .

Ironiquement, Duque s’en est pris au cabinet de son prédécesseur, Juan Manuel Santos. Le journaliste d’El Tiempo lui a demandé si cela n’avait pas été “excessifs dans la promotion de leurs propres candidats aux hautes institutions de l’État », le président s’est défendu, a déclaré qu’il respectait les normes constitutionnelles et que «Dans le gouvernement précédent (celui de Santos), le Procureur venait d’être ministre de la Présidence; le Procureur, ministre, directeur d’agence et ambassadeur, et le Défenseur, secrétaire du parti au pouvoir ».

Sa plus grande réalisation

Après plus d’un million cinq cent mille infectés, plus de quarante mille décès dus au COVID-19, des centaines d’entreprises fermées en raison de la crise économique et selon Dane, l’un des chiffres de chômage les plus inquiétants de l’histoire de la Colombie, Duque considère que son principal succès pendant son gouvernement a été d’atténuer la pandémie dans le pays. “Nous avons réussi à surmonter la pire crise de notre histoire en doublant les unités de soins intensifs “, a déclaré le président, qui a ajouté que pendant son administration il avait élargi” la capacité de tests et de laboratoire “, a également renforcé” le système de santé “et pris des mesures au sociale et économique pour contenir la pandémie dans le pays.

Dans une autre des sections de l’interview, le président Duque a déclaré qu’avec le ministère des Finances, il promouvrait “l’approfondissement de la facturation et du contrôle électroniques”. En outre, il a reconnu que ce qui sera mis en œuvre dans le pays en termes financiers “Plus qu’une vision fiscale (…) -c’est- une vision fiscale et sociale qui nous permet d’augmenter les revenus et d’allouer plus de ressources aux plus vulnérables pour combler les écarts”, a révélé le président, qui a ajouté qu’en 2021 les effets de cette réforme ne se verront pas. “Ses bénéfices se feront sentir en termes de revenus dans le prochain gouvernement”, a ajouté Iván Duque.

D’un autre côté, Duque Márquez a déclaré que pour arrêter les massacres et les assassinats de dirigeants sociaux, le trafic de drogue devait être vaincu.

Marta Lucía à la présidence en 2022?

Duque a une longue année au pouvoir et il y a déjà au moins 12 candidats pour lui succéder. Parmi eux se trouve votre vice-présidente Marta Lucía Ramírez? En dialogue avec l’environnement de Bogota, Duque a déclaré que “c’est une décision qu’elle doit prendre”, en outre, elle a souligné les vertus de Ramírez et il a assuré qu’il est “sûr que s’il prend la décision – de se présenter comme candidat – il sera une excellente option pour le pays”.

Dans sa relation avec le président élu des États-Unis, Joe Biden, Duque a déclaré ne pas s’être entretenu avec lui, mais que lorsqu’il assumera la présidence, nous travaillerons, comme nous le faisons aujourd’hui avec le président Trump, qui est le président des États-Unis. .jusqu’à la mi-janvier ».