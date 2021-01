Marcelo Gallardo analyse son avenir à River Plate

L’élimination en demi-finale de la Copa Libertadores aux mains de Palmeiras du Brésil et la défaite contre Independiente qui a laissé River à un pas de la finale de la Coupe Diego Maradona appartiennent au passé. Dans le monde millionnaire, ils veulent tourner la page, mais il y a un problème qui suscite des inquiétudes: ce qui va arriver à Marcelo Gallardo.

«Lorsque j’aurai terminé ma participation à la Copa Libertadores, nous ferons l’analyse plus en détail, ce qui me donne des raisons de continuer ou de ne pas continuer. Quand la tasse est finie Je vais parler à ma tête pour voir comment on continue“A déclaré l’entraîneur la semaine dernière.

Bien que l’optimisme règne à Núñez et que tout suggère que la poupée continuera d’être liée au club de ses amours, ce qui se passera dans les dix prochains jours sera essentiel pour prendre une décision (à la fin du mois, le marché des pass se termine dans la plupart grandes ligues européennes) et il y a trois facteurs déterminants cela finira de basculer, pour oui ou non, l’équilibre.

Rencontre avec Enzo Francescoli et Rodolfo D’Onofrio:

Marcelo Gallardo veut savoir quelle équipe il aura pour ce semestre (NA)

Le conclave que Napoléon, le secrétaire technique et le président de l’institution ont organisé hier a commencé à marquer le chemin de cette histoire. L’entraîneur veut savoir de première main quelle équipe il aura pour ce semestre.

Gallardo a évoqué son intention de maintenir la base de l’équipe qui s’est classée parmi les quatre meilleurs d’Amérique du Sud et insistera sur la nécessité de renforcer l’équipe après les départs de joueurs tels que Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta, Nacho Sccoco, Lucas Pratto et Exequiel Palais.

Entretenir la base du campus:

Ces derniers jours, des rumeurs concernant plusieurs des principales figures de l’équipe millionnaire ont explosé et indiquent qu’il pourrait y avoir un exode massif, ce que la Poupée veut éviter à tout prix. Pour cette raison, le directeur technique profitera du retour aux entraînements pour échanger avec ses joueurs et leur demander s’ils sont prêts à continuer ou s’ils prévoient de faire leurs valises avant toute offre de l’étranger.

Marcelo Gallardo s’entretiendra avec Enzo Pérez, qui pourrait émigrer en Europe (REUTERS / Pablo Stefanec)

L’un des cas les plus attendus pour le stratège fluvial est celui de Enzo Perez, que le DT considère comme une pièce fondamentale pour l’avenir. «Je ne sais pas, j’ai toujours un contrat avec River. Maintenant je vais analyser avec mon représentant, à partir de demain je vais voir ce que je fais, ce que ma tête en pense. Comme sur tous les marchés, ici à River, un grand club, il y a toujours des propositions, non seulement pour moi mais pour tout le groupe, pour tout ce qu’il a montré ces dernières années. Il faut bien tout analyser », prévient les Mendoza après l’élimination avec Palmeiras.

Bien que le volant ait une offre succulente du point de vue économique du Trabzonspor turc (un sondage Benfica serait également en train de tourner), le footballeur a rejeté l’offre en premier lieu, quelque chose qui joue en faveur de ceux de Núñez. De plus, on estime que l’entraîneur aura une discussion avec l’ancien Valence pour tenter de le retenir et lui montrer l’importance de son projet.

Celui qui pour plusieurs marchés de pays a le désir d’émigrer pour faire une différence économique est Nacho Fernandez. Le milieu de terrain est suivi de près par certaines équipes brésiliennes (notamment l’Atlético Mineiro), mais n’a pour l’instant fait aucune offre formelle. Aujourd’hui, sa clause de sortie est de 10 millions, mais en juin elle tombera à 7. De plus, il sera opéré pour varicocèle, il manquera donc le début de la pré-saison.

Gonzalo Montiel, dont la relation se termine au milieu de l’année, est un autre athlète qui a plusieurs numéros à émigrer. Sa belle performance en dernière mi-temps l’a mis dans la fenêtre et est à l’agenda de Rome, Villarreal et l’Olympique de Lyon.

Deux autres joueurs qui ont un contrat jusqu’en juin sont Rafael Santos Borré et Nicolás de la Cruz. À River, ils étudient la possibilité de faire un effort économique et de payer les 3,5 millions d’euros pour 25% de sa carte à l’Atlético Madrid pour le renouveler (il en aurait 75), mais ils doivent d’abord s’entendre sur un nouveau lien avec le Colombien. (le haut du dollar, une des clés). Pour l’Uruguayen, de Núñez, ils ont confiance que tout est sur la bonne voie, mais ils devront d’abord annuler une dette qu’ils ont avec Liverpool uruguayen pour sa passe.

D’autre part, la bonne nouvelle est que serait proche de se souvenir de la continuité de Franco Armani. Le gardien expérimenté considère qu’à Núñez, il a la fenêtre idéale pour se montrer et arriver avec rythme pour continuer à être le gardien partant de l’équipe argentine lors de la Coupe du monde Qatar 2022.

La possibilité d’incorporer:

Marcelo Gallardo cherche à intégrer et à avoir plus de pièces de rechange au sein de son équipe (REUTERS / Juan Ignacio Roncoroni)

L’intention de Marcelo Gallardo est d’améliorer son équipe et ont plus d’options de rotation face au calendrier serré à venir (River soumettra sa candidature pour le tournoi local, la Copa Libertadores, la Super Coupe d’Argentine et la Coupe d’Argentine). Sur la table il mettra la chance de signer un défenseur, un milieu de terrain défensif (est-ce que le nom de Damien Musto, aujourd’hui à Huesca en Espagne?), milieu de terrain mixte et attaquant.

L’un des premiers noms qui a été divulgué était celui du marqueur central uruguayen de 21 du Nacional Mathias Laborda.. “Ils m’ont appelé. Tout a été gardé confidentiel, mais maintenant c’est devenu notoire, c’est pourquoi je parle. C’était une approche pour connaître les conditions et exprimer son intérêt “, a déclaré son représentant, José Ducret, à Infobae. Un autre nom qui a fortement retenti la dernière fois est celui de son coéquipier Gabriel Neves.

Cependant, il convient de préciser que pour que l’un de ces deux joueurs atteigne River, le club doit d’abord se débarrasser de l’un de ses étrangers. Actuellement au sein de la première équipe se trouvent les Paraguayens Robert Rojas et Jorge Moreira (il a été interrogé par le Racing, Cerro Porteño et Libertad), les Colombiens Jorge Carrascal et Rafael Santos Borré, le Chilien Paulo Díaz et l’Uruguayen Nicolás de la Cruz.

JE CONTINUE DE LIRE:

Détails exclusifs sur la découverte historique de River: ce que les études ont révélé aux fers à cheval trouvés au Monumental

Nouvelles images qui montrent en détail les œuvres du Monumental: les 6 points clés