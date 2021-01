Heike Schnerring a un rituel spécial lorsqu’elle part en randonnée. Selon lui, il porte toujours une cisaille de jardin dans son sac à dos. Sur l’île d’Elbe? “Vous verrez pourquoi.”

Schnerring, 59 ans, connaît l’île d’Elbe mieux que beaucoup de ceux qui y vivent depuis plus longtemps. Cette femme allemande vit sur l’île depuis 30 ans et au printemps et à l’automne, elle guide les visiteurs à travers ses magnifiques paysages tous les jours.

Pendant trois jours, parcourez toute l’île en passant par les plus hautes crêtes et sommets des montagnes. La grande traversée d’Elbe, en abrégé GTE (Grande Traversata Elbana), est l’un de ces itinéraires que peu de voyageurs connaissent. Et cela existe déjà depuis 40 ans.

Les panneaux indiquent que la distance de la route sud de Cavo à Pomonte est de 51 kilomètres. La route nord vers Patresi, longue de 59 kilomètres. Dans les deux options, vous devez monter et descendre de plus de 2000 mètres. Mais le début est calme.

La splendeur délabrée des barons miniers

Dans le spa Cavo, vous longez la plage puis le chemin continue entre des demeures à moitié oubliées. Les cactus et les yuccas poussent dans les jardins. Il passe par des chênes verts et des bruyères, des lauriers et du mastic aromatique.

Au milieu de la forêt méditerranéenne, les barons miniers locaux ont érigé leur monument. La tour est déjà visible lors du voyage en ferry. Au début du XXe siècle, les Tonietti, très riches en raison de leur permis d’extraire des minéraux, font construire un mausolée.

«Mais finalement, la famille n’a jamais reçu la permission d’enterrer leurs morts ici», dit Schnerring. La splendide construction s’effrite.

L’Elbe a longtemps été une zone minière. Il y a déjà plus de 2000 ans, les Étrusques extrayaient le minerai de fer de la terre.

Le GTE traverse la maquia, la forêt basse méditerranéenne typique de genévriers et romarin, myrtes et ciste. Bientôt, la maquia cède la place à une forêt plus épaisse. Les constructions en pierre, qui soutenaient autrefois les vignes, s’effondrent.

«Tout cela était un travail manuel», dit Schnerring. “Quelque chose comme ça ne se fait que si vous n’avez pas d’alternative.” Avec l’arrivée du tourisme, de nombreux vignerons ont abandonné cette activité.

Vue sur des baies spectaculaires

La vue devient vraiment spectaculaire pour la première fois sur le chemin qui mène au mont Strega, le mont hanté. «Il porte bien son nom», déclare Schnerring.

Si possible, le guide évite de faire la montée raide avec ses clients. Il y a généralement du vent là-haut. Mais aujourd’hui, le chemin est un rêve. Au-dessus des collines verdoyantes, vous voyez des baies turquoise et les colonies de maisons de vacances de Nisporto et Nisportuno à droite, et à gauche la ville minière de Rio nell’Elba.

Dans cette constante montée et descente, on passe par Monte Campanello et Cima del Monte, tous deux couronnés de poteaux téléphoniques pittoresques. Mais la vue flotte toujours sur l’île verte qui s’étend tout autour.

Comme si la baie de Portoferraio et les montagnes de granit derrière elle n’étaient pas assez jolies, devant elles se trouvent les ruines du château de Volterraio.

Un festin de fromages et le luxe du silence

Quelques mètres prennent la descente pendant la journée vers l’un des villages. Et c’est que dans le GTE il n’y a pas de cabanes ni d’abris dans les montagnes. La seule option sur le bord de la route est la ferme caprine Terra e Cuore.

Eugenio Survillo a 80 chèvres dans l’un des anciens dépotoirs au-dessus de Porto Azzurro. À partir de son lait, cet homme de 34 ans et sa femme fabriquent des glaces et du fromage. «Ce silence, cette vue, est un luxe pour moi», déclare Survillo, qui vivait auparavant à Rome.

Quiconque passe la nuit dans la tente rustique sera d’accord. De la hauteur, vous pouvez voir le soleil se coucher dans la mer, puis les lumières des ferries sur la mer Noire. Portoferraio scintille la nuit.

Tout le chemin n’est pas si beau. De Terra e Cuore le lendemain matin, vous marchez sur une piste asphaltée, à travers des plantations de pins et une ancienne rue militaire. De temps en temps, une moto passe. Quoi qu’il en soit, la nature au bord de la route est assez exotique et intéressante. Des oliviers et des chênes-lièges sont visibles.

Auparavant, il était courant de se perdre dans la deuxième étape du GTE, dans l’enchevêtrement de sentiers en forêt. Sur le mont Orello, l’un des sentiers se terminait à une falaise.

Le nouvel itinéraire entoure la montagne. Et vers la Valle del Literno, nous suivons une gouttière dans le rocher, au lieu de faire des serpentins en larges cercles. Le chemin direct est plus raide, mais beaucoup plus excitant.

Marqueurs routiers avec date d’expiration

En général, le GTE est facile à trouver, grâce à Michele Cervellino. L’homme de 44 ans est guide de vélo de montagne et vice-président de la section du Club Alpin Italien CAI à l’île d’Elbe.

Avec dix amis, il a peint ces dernières années les nouveaux marqueurs routiers sur des rochers et des troncs d’arbres. «Le granit de la partie ouest de l’île s’effrite toujours, certains indicateurs doivent être renouvelés au bout de trois ans», dit-il.

Au moins, les employés du parc national gardent les sentiers propres, ce qui n’était pas le cas auparavant. Bien que dans la partie inférieure du Monte Perone, ils n’aient pas taillé la maquia pendant un certain temps. Et les mûriers se prennent dans les manches et les pantalons. C’est maintenant que les cisailles de jardin sont nécessaires. Schnerring l’utilise pour se frayer un chemin.

L’ascension du sentier rembourré d’aiguilles de pin est raide. Déjà le matin, vous transpirez. Ce n’est qu’au Santuario delle Farfalle qu’une brise fraîche souffle. Surtout au printemps, de nombreux papillons volent ici.

Il gran finale

Derrière la forêt clairsemée commence la longue et glorieuse fin du GTE. Un sentier sablonneux serpente à travers les rochers. Au-dessus des arbres, on aperçoit le sommet rocheux du mont Capanne et du Calanche.

Les iguanes se précipitent sur le granit, les abeilles bourdonnent. Sur des dalles lâches et des serpentins à l’ombre de la forêt, vous remontez jusqu’à la bifurcation, où les deux voies se séparent. Au plus tard ici, beaucoup choisissent la route sud de Pomonte.

Le panneau routier indique que cela prendra trois heures et demie. Sur la route du nord vers Patresi, il faudrait encore huit heures.

La variante la plus courte est suffisamment longue. Du col sous le mont Capanne, où les familles descendent le chemin sécurisé par des câbles d’acier, il y a un panorama majestueux. La vue repose sur le drain vert de la vallée de Pomonte et surtout sur la mer scintillante et atteint l’île de Pianosa.

Après des banderoles sans fin, une bière dans un bar de Pomonte clôt l’aventure. Ensuite, il ne reste plus qu’à prendre un bain de nuit dans la mer Tyrrhénienne.

dpa