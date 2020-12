L’Airbus 330-200 Aerolineas Argentinas, qui ces derniers jours a été spécialement conditionné pour pouvoir transporter les doses du vaccin Spoutnik V a atterri ce mercredi à 11:03 (heure de l’Argentine, Russie 17:03) à l’aéroport de Moscou, où il chargera les 300 000 premières doses du vaccin mis au point par ce pays.

Après près de 15 heures de vol, le secrétaire général de l’APLA, Pablo Biro, s’est exprimé depuis l’avion Aerolineas: “Nous ne faisons que couper les moteurs et ouvrir les portes.”

Dans un dialogue avec El Uncover Radio, le pilote a indiqué que “le vol s’est déroulé comme prévu, sans incident». Il a également dit que «il y a beaucoup de neige mais la surface d’embarquement était bonne».

“Nous sommes arrivés sains et saufs et si Dieu le veut, nous pouvons charger le plus vite possible pour frapper le retour», A remarqué Biro. Il a également expliqué que «nous allons rester le minimum de temps possible“Et a conclu que”J’espère que nous pourrons y arriver rapidement avec les vaccins pour protéger les médecins et les infirmières».

Selon le gouvernement national, le vol Il rentrera au pays le matin du 24 décembre. À partir de ce moment, il faudrait entre trois et quatre jours pour avancer dans la distribution des doses et coordonner la dernière étape du plan logistique.

L’équipage parti pour la Russie dans l’avion Aerolineas Argentinas

Si les temps sont accomplis lorsqu’ils sont ressuscités, Vous pouvez commencer à vacciner avant le 31 décembre, comme l’a promis le président Alberto Fernández. Ce sera la première étape du plan de vaccination prévu par le gouvernement, qui comprend l’arrivée de 5 millions de vaccins russes en janvier et un nombre similaire en février. Ceux d’Astrazeneca arriveraient dans les derniers jours de mars, tandis qu’à Casa Rosada, ils espèrent pouvoir compter sur les doses de Pfizer dans les deux prochains mois.

Mardi matin, les documents appuyant la validation de la phase 3 du vaccin contre le Spoutnik V sont arrivés au ministère de la Santé. C’était l’étape précédente pour le portefeuille dirigé par Ginés González García de renvoyer le processus à l’Administration nationale des médicaments, Technologie alimentaire et médicale (ANMAT) et cela résout la recommandation afin que le vaccin puisse être appliqué dans le pays. Une fois ce processus terminé, l’Argentine est en mesure de commencer le plan de vaccination.

Le ministre des Transports, Mario Meoni, était au départ du vol vers la Russie

Des sources du ministère de la Santé confirmées Infobae que le lot de vaccins qui arrivera sera destiné au personnel de santé de moins de 60 ans. Le vaccin n’est pas encore disponible pour les personnes dépassant cette limite d’âge. Ce qui manque, c’est l’approbation de l’ANMAT. Le vaccin serait approuvé pour vacciner les personnes âgées de 18 à 87 ans. C’est ce qu’ils préviennent dans le portefeuille de la santé.

Selon les données publiées par le ministère de la Santé, il y a 700.000 personnes dans tout le pays qui font partie du personnel de santé. Ceux-ci seront les premiers à être vaccinés entre décembre et janvier. Ensuite, au deuxième échelon, il y a les forces de sécurité et les enseignants. Dans la troisième étape, les plus de 60 ans et dans la quatrième, les personnes entre 18 et 59 ans qui ont des maladies préexistantes. Ginés González García a expliqué dimanche qu’il n’y a toujours pas de vaccin recommandé pour les enfants de moins de 18 ans et les femmes enceintes.

L’équipage a voyagé avec une jugulaire portant l’inscription «Opération Moscou»

En parallèle, le Administration nationale de l’aviation civile (ANAC) analysé et approuvé un ensemble de documents, y compris une analyse des risques, pour l’opération de vol vers la Russie, à effectuer avec un équipage unique à bord étant donné l’impossibilité de réaliser des relais d’échelle.

Pour construire le plan de vol, différents aspects ont été pris en compte: le minimum de personnel technique et de cabine nécessaire avec des pauses en vol pour faire face à un temps de service estimé à 40 heures, l’équipe de soutien, y compris les mécaniciens et le répartiteur opérationnel, ainsi que l’itinéraire à portée étendue proposée et ses alternatives.

Décollage de l’avion à l’aéroport d’Ezeiza

Aussi le transport en toute sécurité des vaccins avec réfrigération à la glace carbonique suivant les recommandations de l’OACI / IATA / FAA, l’utilisation d’équipements de protection individuelle pour la protection des équipages et les exigences de qualification Isago pour l’entreprise engagée pour effectuer la cargaison en Russie.

L’arrivée du vaccin russe a été enveloppée dans un paquet de désinformation. La semaine dernière, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a déclaré que le vaccin n’allait pas encore être administré car il n’était pas recommandé pour les personnes de plus de 60 ans. Cette déclaration est tombée comme une bombe à la Casa Rosada, qui a dû répéter à la hâte des explications sur une information qu’ils n’avaient pas donnée publiquement.

Le vol rentrera au pays le 24 décembre au matin

Jeudi dernier, le gouvernement n’avait toujours pas en sa possession la documentation certifiant l’approbation de la phase 3 de Spoutnik V. Il n’avait pas non plus de plan de vol défini, hormis un plan provisoire qui marquait le départ le 22 décembre. Ils attendaient la documentation de la Russie pour faire place à la recommandation ANMAT et entamer ensuite le programme logistique sur le territoire russe.

Dans ce contexte, les déclarations de Poutine ont contraint le gouvernement à donner une réponse et expliquent que la validation du vaccin pour les personnes de plus de 60 ans se faisait selon le calendrier stipulé par les Russes. Dimanche, enfin, la communication officielle de la Russie est arrivée. Le ministre de la Santé de ce pays, Mikhail Murashko, a assuré que les essais cliniques du vaccin chez les personnes de plus de 60 ans touchaient à leur fin et que la vaccination commencerait la semaine prochaine.

