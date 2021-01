25/10/2020 L’épouse de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, arrive à la cour de Barcelone, dans la Ciutat de la Justícia de Barcelona. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

MADRID, 15 ANS (CHANCE)

Ángela Dobrowolski est en prison depuis qu’elle a été arrêtée le 4 janvier après avoir tenté de voler la maison de Josep María Mainat à Barcelone. Elle a été surprise par les Mossos D’esquadra lorsqu’elle a tenté d’entrer par le toit de la maison, et malgré le fait que l’Allemand ait assuré que sa seule intention était de voir ses enfants, le juge a décrété son entrée en prison, où elle continue encore pendant dix jours. puis. Cependant, hier, elle a eu une nouvelle réunion au tribunal avec son mari pour une prétendue falsification de chèques, qu’il a signé au nom des produits à son insu.

Même la Cité de la Justice de Barcelone, l’une des femmes de ménage d’Angela s’est approchée pour lui apporter des «vêtements» et diverses choses «dont elle a besoin». Affectée, la dame nous a dit que l’Allemand “m’a appelé hier” et assure qu’elle l’a vue “bien mais triste. Elle pleure quand on commence à parler. Chaque jour, elle pleure. Quand elle parle plus à ses enfants. Elle veut voir ses enfants” .

Juan Carlos Galbán, l’avocat d’Angela, nous a parlé de la situation actuelle de son client. Pessimiste, il a avoué que “nous n’avons pas de bonnes impressions” et il a confirmé qu’ils se battent actuellement pour une “liberté provisoire”. “Nous allons voir ce que demande l’autre partie et ce que le juge décide à la fin”, a-t-il assuré.

L’horizon judiciaire semble sombre pour l’Allemand, mais la fuite de son appel au 112 la nuit où elle aurait tenté d’assassiner Josep María Mainat en lui injectant de l’insuline pourrait tout changer et prouver son innocence, du moins face à cette accusation. Et c’est que dans l’appel qu’Angela a adressé au service d’urgence publié par “Public mirror”, on voit à quel point Dobrowlski a très peur et demande de l’aide pour son mari, qui souffre d’hypoglycémie et montrerait qu’il a essayé de sauver la vie du producteur, et ne le tuez pas comme cela a été assuré.

Mais alors que la tentative de meurtre est toujours en attente de jugement, aujourd’hui Angela a un nouveau rendez-vous au tribunal pour voir si le juge lui accorde l’emprisonnement pour tenter de reprendre sa vie ou si, au contraire, la garde en prison. , un coup dur pour l’Allemande, qui traverse sans doute son pire moment.