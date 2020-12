L’avocat de Claudia a expliqué que cela arrivera avec les causes croisées entre elle et Diego (Vidéo: “Telenoche”, ElTrece)

Pour Diego Maradona, il y a eu un avant et après la confirmation publique de l’engagement de Claudia Villafañe Oui Jorge Taiana. Avant, la mère de Dalma Oui Gianinna Elle était la femme de sa vie et possédait un pouvoir absolu sur ses biens. Dans la foulée, selon ses propres mots, elle était une «voleuse». Et cela a conduit à une succession de causes que le joueur a initiées contre son ex-femme et qu’elle a décidé de contrer devant le tribunal. Mais la mort de l’étoile, survenue il y a à peine dix jours, a tout mis en pause. Qu’arrivera-t-il alors à ces demandes?

«Dans toutes les affaires pénales que Diego a engagées contre Claudia loin et il y a quelque temps, plus ou moins en 2015, elle a été licenciée. Et ce licenciement est ferme. Lorsque Diego a accusé Claudia d’avoir retenu les chemises au tribunal pénal, Claudia a été licenciée. Cela a déjà été résolu et confirmé par le système de justice pénale », a-t-il expliqué. Elba Marcovecchio, avocat de l’équipe de Fernando moqueur qui sponsorise Villafañe en dialogue avec Telenoche, par ElTrece.

Et il a ajouté: «Ce qui reste, ce sont des affaires civiles engagées mutuellement. De toute évidence, l’attaque était d’abord de Diego à Claudia. Et Claudia, fatiguée de ces attaques, a lancé une affaire contre Diego. Mais Claudia n’a jamais voulu dénoncer criminellement Diego, au-delà du fait que toutes les typifications des crimes de diffamation et de calomnie lui correspondent. Cependant, Claudia n’a jamais voulu le dénoncer criminellement. À ce moment, comme les causes sont civiles, tant celles initiées par Diego vers Claudia que de Claudia vers Diego, continuent».

Tout de suite, Marcovecchio a expliqué: «Ces jours-ci, Le code de procédure, suivant ce qui est logique et naturel, marque une suspension des procédures jusqu’à ce que l’administrateur ou quiconque représente les héritiers dans les dossiers apparaisse. Nous sommes donc dans cet état, mais les causes persistent. Malheureusement, c’est le cas car ce sont des causes de contenu patrimonial et, tant les crédits que les dettes et prétentions de Diego, continuent dans la succession ».

Claudia et Diego le jour de leur mariage

Le médecin a expliqué que Villafañe, qui a divorcé de Maradona en 2003, ne faisait en aucun cas partie des héritiers de la star. «Lorsque le divorce exécutoire a été décrété, il y a quelques années, la capacité de réussir est perdue. Et évidemment, le conjoint divorcé n’hérite pas. Les enfants héritent, à l’exclusion de tout autre parent. Alors ici, il héritera de la masse des enfants également“, il a souligné.

Concernant le rôle de son client dans le sillage de Maradona, Marcovecchio a assuré: «Diego a accusé Claudia des pires problèmes, alors qu’en réalité Claudia a pris soin de Diego et de sa famille d’une manière merveilleuse. Claudia a toujours aimé Diego. Il a toujours recherché l’union familiale. Et Claudia a été absolument cohérente tout au long de la vie de Diego. Quand Diego l’a attaquée, Claudia cherchait toujours un consensus même dans un public. Claudia a essayé de rapprocher les filles afin qu’elles puissent avoir cette paix familiale. Que Diego ait mérité ou non ce traitement dans la vie est une question interne pour eux. Mais Claudia a toujours recherché le confinement et l’harmonie ».

La succession de Villafañe peut-elle courir un certain risque avec la succession? «Il y a encore une affaire pendante qui est pratiquement terminée et nous espérons qu’elle aura un résultat favorable pour Claudia, car ce que nous avons apporté dans le dossier a été très clair. Cela a à voir avec une dispute sur un appartement à Miami, qui, selon Diego, appartenait à la société conjugale lorsque Claudia l’avait acheté des années après leur séparation. Nous avons accrédité tout cela avec des preuves documentaires et testimoniales, et une sentence est sur le point d’être prononcée. Évidemment, ce dossier est également suspendu de facto en raison du décès de Diego, mais il continuera avec ses héritiers. Oui il est hautement improbable qu’il y ait d’autres révisions concernant la succession de Claudia en raison des conditions, car elle et Diego ont séparé leurs actifs il y a de nombreuses années.», A conclu l’avocat.

