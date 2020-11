Dans l’image, le directeur technique de la gymnastique et de l’escrime, Diego Maradona (c). . / Demian Alday Estévez / Archives

Buenos Aires, 7 novembre . .- L’avocat de Diego Maradona, Matías Morla, a rendu visite à l’ancien footballeur ce samedi à la clinique où il reste hospitalisé, et a déclaré qu’il continuait à être “sous sédation” et en attente de l’évolution de sa santé.

“Je viens de voir Diego, il se repose. Les médecins conviennent qu’il faut attendre l’évolution”, a déclaré l’avocat en quittant la clinique Olivos, dans la banlieue nord de Buenos Aires.

Morla était confiant dans le travail de ce centre de santé et a souligné qu ‘«il existe une équipe médicale, composée de plus de dix professionnels, qui est en communication permanente avec tout le monde».

Maradona avait été admis lundi dernier dans une clinique de la ville de Buenos Aires à La Plata en raison d’anémie, de déshydratation et de “mauvaise humeur”, mais après avoir subi des examens plus détaillés, il a été diagnostiqué avec un hématome sous-dural et a été transféré à la clinique mardi. Olivos, où il a été opéré.

Interrogé par des journalistes sur la possibilité que l’ancienne star mondiale du football soit licenciée ou transférée dans un autre centre de santé sous peu, l’avocat l’a écartée.

“En raison de la situation dans laquelle je l’ai vu récemment, il n’y a aucune chance qu’il parte. Il est sous sédation et attend des résultats”, a-t-il déclaré.

Morla a assuré que les “différences” entre les membres de la famille et les autres membres de l’environnement de Maradona ont été mises de côté car “il y a un point d’ancrage commun qui est la santé de Diego Maradona”.

“Nous espérons tous que Dieu nous éclaire et nous soutient dans ce moment horrible pour nous tous”, a-t-il déclaré.

Morla a déclaré que “Diego est la personne la plus forte face à l’adversité”, “une personne qui a montré à tous les Argentins sa force et son dynamisme et qu’il a un Dieu séparé qui l’illumine”.

“Nous sommes dans un moment de grande incertitude car nous ne savons pas. C’est très moche. Personnellement, après la mort de ma mère, c’est le premier moment que je vis si fortement par rapport à voir si mal un être cher, alors j’espère continuer à récupérer », a-t-il dit.

Le 30 octobre, jour de ses 60 ans, Maradona, qui a une longue histoire de problèmes de santé et de dépendances, était au stade Gimnasia y Esgrima La Plata, le club qu’il dirige, le premier jour du nouveau tournoi argentin. , mais il s’est retiré après quelques minutes avec une déficience visuelle et des problèmes de mobilité.