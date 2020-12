Rudy Giuliani, un avocat du président américain Donald Trump, a déclaré qu’il quitterait l’hôpital mercredi après un court séjour après son diagnostic de COVID-19 au cours du week-end.

Giuliani, 76 ans, était maire de New York et dirige les efforts juridiques de Trump pour annuler sa perte contre le président élu démocrate Joe Biden lors des élections du 3 novembre.

L’avocat a déclaré qu’il se sentait 10 ans plus jeune après avoir reçu certains des mêmes médicaments que Trump a pris lorsqu’il a contracté le COVID-19 en octobre.

“Je me sens presque à 100% en ce moment”, a déclaré mercredi Giuliani à la radio WABC-AM à New York, ajoutant qu’il serait mis en quarantaine pendant trois ou quatre jours de plus.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis recommandent aux personnes qui ont eu le COVID-19 de s’isoler des autres, y compris les membres de leur propre ménage si possible, pendant au moins 10 jours après l’apparition des premiers symptômes.

Giuliani est le dernier d’une longue lignée de personnes proches de la Maison Blanche, y compris Trump lui-même, qui a été infecté lors d’une pandémie qui a tué plus de 286000 Américains.

L’ancien maire prévoit d’assister à une audience virtuelle cette semaine avec les législateurs géorgiens pour discuter des questions électorales, a déclaré mardi une source à ..

L’audience intervient après que Giuliani a visité la Chambre des représentants de Géorgie en personne la semaine dernière, où il a exhorté les législateurs de l’État à intervenir et à inverser la victoire de Biden dans l’État. Giuliani a également fait des demandes similaires la semaine dernière au Michigan et en Arizona.

Les réunions de Giuliani avec des représentants de l’État sont un ultime effort pour les persuader d’annuler les résultats des élections, car ses efforts juridiques jusqu’à présent n’ont réussi à convaincre aucun tribunal qu’une fraude généralisée était en cause et qui a coûté l’élection à Trump.

Les responsables des États et du gouvernement fédéral ont déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve de fraude à grande échelle. Les tribunaux de tout le pays ont rejeté les poursuites visant à annuler des votes, y compris la Cour suprême des États-Unis, qui a refusé mardi d’empêcher la Pennsylvanie d’officialiser la victoire de Biden dans l’État.