LOUISVILLE, Ky. – Le petit ami de Breonna Taylor a intenté une action en justice, affirmant qu’il était victime d’une faute policière et demandant l’immunité de poursuites pour avoir tiré un seul coup de feu qui a blessé un agent de Louisville.La police de nuit est entrée par effraction dans l’appartement de Taylor et l’a tuée.

L’avocat de Kenneth « Kenny » Walker dit également que la preuve indique que son client n’a pas tiré la balle qui a presque sectionné l’artère fémorale de l’agent.

« Nous savons que la police tire sauvagement sous différents angles », a déclaré l’avocat Steve Romines au Louisville Courier Journal du USA TODAY Network. « La chronologie et les preuves sur les lieux sont plus révélatrices que (la police) a effectivement tiré sur Mattingly que Kenny Walker. »

Kenneth Walker a été accusé de tentative de meurtre sur un policier après avoir tiré sur des policiers qui avaient fait irruption dans l’appartement de sa petite amie sur un mandat de perquisition. Walker dit qu’il pensait que des intrus entraient par effraction et qu’il a agi en légitime défense. Les accusations ont été rejetées.

Walker, 28 ans, demande des dommages-intérêts non précisés à la ville et à la police du métro de Louisville pour voies de fait, coups et blessures, fausses arrestations et emprisonnements, poursuites malveillantes, abus de procédure et négligence découlant de la nuit de la fusillade, selon la plainte civile déposée à Jefferson. Tribunal de district du comté mardi.

« Kenny continue de se remettre de la mort de l’amour de sa vie, mais il est aussi la victime et le survivant d’une faute policière – une faute qui menace sa liberté à ce jour », indique la plainte.

Walker est représenté par Romines, un avocat des droits civils de Louisville qui représente également David McAtee, qui a été abattu par la Garde nationale du Kentucky à la porte de son entreprise de barbecue le 1er juin.

L’avocat dit que le tir de Walker n’a pas touché Mattingly

Dans la plainte, Romines déclare que Walker a été interrogé par la LMPD sous de faux prétextes la nuit de la fusillade – puis arrêté, détenu, inculpé et poursuivi à tort et illégalement.

Après que la police a utilisé un bélier pour entrer dans l’appartement de Taylor alors qu’il purgeait un mandat de perquisition, Walker a tiré ce qu’il a dit être un coup de feu « d’avertissement ». Sgt. Jonathan Mattingly a été frappé dans l’artère fémorale de sa cuisse.

Mattingly, avec le détective Myles Cosgrove et le détective maintenant licencié Brett Hankison, ont riposté, tuant Taylor.

Cependant, Romines a déclaré mardi au Courier Journal qu’il ne croyait pas que Walker avait tiré sur Mattingly.

Sur la base de photographies de scènes de crime et d’autres preuves qu’il a obtenues grâce à la découverte, Romines a déclaré que la LMPD avait probablement tiré 40 à 45 balles dans l’appartement de Taylor lors de deux « rafales » ou vagues de fusillades différentes.

« La transmission radio et les appels au 911 indiquent qu’une minute et huit secondes se sont écoulées sans coups de feu avant de recommencer à tirer dans l’appartement », a déclaré Romines.

« Pendant ce temps, Hankison crie » recharger « , » a déclaré Romines, ajoutant que l’appel initial au 911 vient d’un voisin alors que des coups de feu se déclenchent.

Plus d’une minute s’écoule avant que quiconque dise «un officier a tiré», a-t-il dit.

« Nous savons que la police tire sauvagement sous différents angles », a déclaré Romines. « La chronologie et les preuves sur les lieux sont plus révélatrices que (la police) a effectivement tiré sur Mattingly que Kenny Walker. »

Les photographies de la balle de Walker récupérée ne montraient aucune indication qu’elle avait touché du sang, a déclaré Romines.

Le procès nomme le maire Greg Fischer, le procureur général Daniel Cameron, le procureur du comté de Jefferson, Tom Wine, le chef de la police du LMPD Rob Schroeder, l’ancien chef Steve Conrad, la fiducie d’auto-assurance gouvernementale de la région de Louisville, 13 agents de la LMPD et des agents anonymes.

L’avocat cherche à obtenir un jugement immédiat pour l’immunité de Walker en vertu de la loi «stand your ground» du Kentucky, qui empêche la police ou les représentants de l’État de poursuivre quiconque agit en légitime défense.

Walker «ne savait en fait pas, et n’aurait pas dû savoir» que c’étaient des agents du LMPD qui ont frappé à la porte puis l’ont cassée.

Selon le procès, Taylor et Walker ont été surpris et réveillés par un «boom fort» à la porte. Taylor a demandé «qui est-ce», et quand elle et Walker n’ont reçu aucune réponse, ils ont commencé à mettre leurs vêtements.

Walker a obtenu son arme à feu, pour laquelle il a un permis de dissimulation du Kentucky, pour se protéger.

Hankison a depuis été licencié, accusé d’avoir tiré sans discernement dans l’appartement et les unités voisines. Mattingly et Cosgrove sont en réaffectation administrative.

L’affaire fait l’objet d’une enquête par le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, et le FBI pour d’éventuelles actions contre les policiers.

